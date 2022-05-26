29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek - Son Dakika
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29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek

26.05.2022 00:46

29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla, kentte hizmet veren toplu taşıma araçları ve Marmaray trenleri ücretsiz olarak çalışacak. Kararı sosyal medya hesabından duyuran İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşıma ücretsizdir" dedi.

Türkiye, İstanbul'un fethinin 569. yılını kutlamaya hazırlanırken, İstanbullular 29 Mayıs'ta ulaşımın ücretsiz olup olamayacağını merak ediyordu. Sevindiren haberi veren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'da 29 Mayıs günü tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını söyledi.

GÖKSU 13 EYLÜL 2021'DE ALINAN KARARI PAYLAŞTI

13 Eylül 2021 yılında AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından okunan ve teklif karar olarak alınan meclis kararını paylaşan Göksu, "Aziz İstanbullular...13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir. Bilgilerinize." açıklamasını yaptı.

29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek

MARMARAY DA ÜCRETSİZ OLACAK

Marmaray'ın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin yapılan paylaşımda ise "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek

İBB'DEN İSTANBUL FETHİ KUTLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin 569. Yılı kapsamında 29 Mayıs Pazar günü Maltepe Sahili'nde kutlama programı düzenliyor. Tüm İstanbulluların davetli olduğu programda, Teoman ve Pinhani konserleri yanı sıra Drone ve video mapping gösterisi ile mehteran takımı olacak.

29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
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İstanbul, Marmaray, İETT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek - Son Dakika


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