29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!

nuri yildiz:

Ticaret kanununda ortaklar koydukları sermaye ile sorumludur..Yani 29 yılda elde edilen kar iflasta geçerli değildir..Bu yasa tüm mal varlıkları ile sorumlu olur şeklinde değişmelidir..Bakın iflas ediyor mu yoksa şirketi satıyorlar mı?..