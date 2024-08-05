29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti! - Son Dakika
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Ekonomi

29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!

29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!

Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. 1995 yılında kurulan halı üreticisi firma Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçı firması arasındaydı.

05.08.2024 10:21
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Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, 1995 yılından beri bölgenin en önemli halı üreticisi firmasıydı. Karaca Tekstil, yıllık 4 milyon metrekare üzerinde üretim yapıyordu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 29 yıllık dev halı firması, konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 1 yıllık konkordato kararı ile mali yapılanmasını yeniden düzenleme sürecine girdi.

KONKORDATO NEDİR?

Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.

Gaziantep, Türkiye, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nejdet Aydemir: Hani iş çoktu çalışan yoktu çoğu şirket bu durumda 75 8 Yanıtla
    mert çelik: tıtanıgede batmaz dıyorlardı 36 4 Ramazan Katırcı: Çalışacak kimse olmadığı için batmıştır.:) 27 9
  • nuri yildiz: Ticaret kanununda ortaklar koydukları sermaye ile sorumludur..Yani 29 yılda elde edilen kar iflasta geçerli değildir..Bu yasa tüm mal varlıkları ile sorumlu olur şeklinde değişmelidir..Bakın iflas ediyor mu yoksa şirketi satıyorlar mı?.. 29 3 Yanıtla

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