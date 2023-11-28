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Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar, euro ve altın rekor tazeledi - Son Dakika

Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar, euro ve altın rekor tazeledi

Yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi. Dolar 28,93'ü, euro 31,74'ü, altının gram fiyatı ise 1.877 lirayı görerek rekor tazeledi.

28.11.2023 - 09:35,  Güncelleme: 09:55
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Dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Haftanın ikinci gününe de yükselişle başlayan 3 yatırım aracı da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR 29 LİRAYA KOŞUYOR

Dolar 29 liraya doğru koşmaya devam ediyor. Dün günü 28,90'dan tamamlayan kur, 28,93 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi.

EURO 31,74 İLE TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Dolar gibi yönünü yukarı çeviren euro da dün günü 31,69'dan tamamlamıştı. Yükselişini sürdüren euro ise 31,74 ile tarihi zirvesini yeniledi.

GRAM ALTINDA REKOR 1.877 LİRA

Dünü 1.872lira seviyelerinden kapatan altının gram fiyatı ise yeni günde de yükselişini sürdürdü. Gram altın 1.877 lirayla rekor tazeledi.

DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Saat 09.50 itibarıyla dolar 28,93'den, euro 31,69'dan, altının gram fiyatı ise 1.875 liradan işlem görüyor.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar, euro ve altın rekor tazeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar, euro ve altın rekor tazeledi - Son Dakika
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