3 milyon 175 bin kişiye iş imkânı

Ekonomi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Okuyucu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Suriyelilerin ağır sanayide istihdamının düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Okuyucu, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 175 bin işsiz bulunuyor. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi durumunda Türkiye'de birçok sektörde boşluk ortaya çıkacak" dedi.

Prof. Dr. Okuyucu açıklamalarına şöyle devam etti: Türkiye'de ikamet eden Suriyelilerin vasıflı iş gücü miktarı çok yüksek değil. Pek çok sanayicimiz Suriyelileri uzun süreli istihdam edecek önlemler almadı. Ağır sanayi içerisinde Suriyelilerin sayısının yüksek olduğu kanaatinde değilim. Suriyelilerin ani göçünün sanayi üretimi üzerinde olumsuz etkisi olmaz. Suriyeliler hala Türkiye'de ekonomiye önemli girdi sağlayacak noktaya gelmediler. Ağır sanayi kısmında Suriyelilerin istihdam edilme oranları çok çok düşük.