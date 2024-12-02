2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Yılın son günlerine doğru asgari ücret zammı heyecanı artmaya başladı. Milyonlarca kişi yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ederken hükümet ve sendikalardan sık sık açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
10 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi zam oranı tartışmaları medyada sık sık gündem olmaya devam ediyor. Yüzde 25'lerden başlayan zam tahminleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretli için "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası yüzde 45'e kadar çıkmıştı.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücretin beklentilere karşılık gelebileceği de konuşulmaya başlamıştı. Ekonomim gazetesine verdiği röportajda asgari ücret için "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini tekrarlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretlinin içine bir kez daha su serpmişti.
Bloombergh HT'nin programına katılan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu. Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti. Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler - Son Dakika
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