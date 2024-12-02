MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler - Son Dakika
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Ekonomi

MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

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Asgari ücret için nefesler tutuldu, ilk toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Enflasyona ezdirmeyeceğiz'' açıklamasından sonra asgari ücret için yüzde 45'e varan zam senaryoları yazılırken, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ''Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil'' dedi.

02.12.2024 15:58  Güncelleme: 16:19
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2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Yılın son günlerine doğru asgari ücret zammı heyecanı artmaya başladı. Milyonlarca kişi yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ederken hükümet ve sendikalardan sık sık açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

10 ARALIK'TA KOMİSYON TOPLANIYOR

10 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi zam oranı tartışmaları medyada sık sık gündem olmaya devam ediyor. Yüzde 25'lerden başlayan zam tahminleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretli için "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası yüzde 45'e kadar çıkmıştı.

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" DENMİŞTİ

Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücretin beklentilere karşılık gelebileceği de konuşulmaya başlamıştı. Ekonomim gazetesine verdiği röportajda asgari ücret için "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini tekrarlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretlinin içine bir kez daha su serpmişti.

UMUTLARA SEKTE VURAN AÇIKLAMA

Bloombergh HT'nin programına katılan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu. Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti. Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Başkanı\'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

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Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ahmet İPTAŞ:
    ESKİDEN ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİNCE SEVİNİYORDUK, ŞİMDİ KORKUDAN ÖLÜYORUZ. FIRSATCILAR, AÇ GÖZLÜLER HERŞEYİN FİYATLARINI İKİ KATINA ÇIKARACAK DİYE. ZALİMLER İÇİN YAŞASIN. 99 5 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Enflasyonu durduramadıginiz sürece asgarî ücreti 30 bin yapsanız nolur 40 bin yapsanız nolur. Yazık bu ülkenin hâline 96 1 Yanıtla
  • Said Demir:
    Sen kimsinki konuşuyorsun. 84 7 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Kölelere fazla para verilmesin diyor y...şak 84 4 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    Asgari ücret 23 bin civarı olur işşizlik bi anda %15 daha artar 52 12 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Herkes İşten Çıkarır Artık halada çıkarıyorlar maliyet kurtarmıyor diye artık yapamıyorlar beceremediler. 49 4 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    işsizlik diye bir şey yok.sanayi sitelerinin her yerinde eleman aranıyor diye brandalar asılı, bizi işsizlikle korkutmalarına izin vermiyoruz.zam vergilere ne kadar yapılıyorsa bize de aynı oran yapılmalı. 36 8 Yanıtla
  • McA !:
    Çalıştıracak personel bulamazsınız kiraların 15-20 binden başladığı yerde 23-25 e çalışırsam diksinler.... Ben gider güney koreye millet orda sürüsüne iş var günlük 90-100 dolardan aptalmiyim tr de irgatlik yapayım 40 4 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ne olacagı bellı hiç abartmaya gerek yok önce bır pazar market gıtsın ondan sonra 30 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    çok iş yaparsınız artık.komisyon toplanır.gene akp.ne isterse o çıkar. 31 1 Yanıtla
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