30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkıyor

30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkıyor
20.07.2025 10:30
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Yıllardır yediemin otoparklarında bekletilen araçlar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Trafikten men edilen araçlar, 6 ay içinde satılacak. 30 milyon araç sahibini ilgilendiren satış işlemleri il müdürlükleri veya milli emlak birimleri tarafından yürütülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tebliğle, yediemin otoparklarında bekletilen araçların satış süreci hızlandırıldı. Tebliğe göre, trafikten men edilen araçların sahiplerine Emniyet ve Jandarma trafik birimleri tarafından bildirim yapılacak. Bildirim sonrası 6 ay içinde teslim alınmayan ya da aranmayan araçlar, illerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.

HURDA ARAÇLAR PAZARLIK USULÜ İLE SATILACAK

Görevlendirilecek makine mühendislerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hurda olduğu belirlenen araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği bedelin altına düşmemek şartıyla lisanslı firmalara pazarlık usulüyle satılacak. Hurda olmayan araçların satışını ise ilgili idareler gerçekleştirecek.

30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkıyor

Satışı yapılan araçlar için, marka, model, tip, renk, motor ve şasi numarası gibi teknik bilgilerin yanı sıra alıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini içeren satış belgesi düzenlenecek.

ÜZERİNDEKİ HACİZ VE ŞERHLER KALKACAK

Satış işlemiyle birlikte araçlar üzerindeki "satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin" gibi tüm şerhler kaldırılacak. Satıştan elde edilen gelir, varsa alacaklılara dağıtılacak; kalan bakiye ise araç sahibine bildirilecek. Araç sahibi 1 ay içinde başvuru yaparsa bu tutar kendisine ödenecek.

30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkıyor

ARAÇLAR ARTIK 11 AYDAN FAZLA YEDİEMİNDE KALMAYACAK

Türkiye Yediemin Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, yeni düzenlemeyle araçların 11 aydan fazla yedieminde kalamayacağını belirterek, "Tebliğ edilen süre içinde başvuru yapılmazsa araçlar açık artırmayla satılacak. Elde edilen gelirler vadeli hesaplarda tutulacak ve hak sahiplerine ödenecek" dedi.

30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkıyor

SGK BORÇLULARININ ARAÇLARINI KAPSAMIYOR

Yaklaşık 30 milyon araç sahibini ilgilendiren bu uygulama, hem otoparklardaki araç yoğunluğunu azaltacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Öte yandan yasal düzenlemenin SGK borçlularının araçlarını kapsamadığı, bununla ilgili de yeni düzenlemenin yolda olduğu öğrenildi.

Otomobil, Ekonomi, trafik, Finans, Emlak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 30 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hepsi 6 ay içinde satışa çıkıyor - Son Dakika

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