İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından Türk Hava Yolları (THY) 30 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek uçuşlarda yeni tavan fiyat kararı aldı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün "30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850₺ olarak belirledik" dedi.
Türk Hava Yolları (THY), geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen depremlerden sonra yurt içi bilet tavan fiyatının 1750 lira olarak belirlendiğini duyurmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı - Son Dakika
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