300 milyonluk vurgun! Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı

Mersin Bölge Sulama Birliği'ne yönelik Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 zanlı yakalandı. "İhaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık" suçlarından mahkemeye çıkartılanlar arasında bulunan Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı.

AKDOĞAN'IN YERİNE KAYYUM ATANDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Mersin'in yanı sıra Adana, Mardin, Şanlıurfa, Kocaeli ve İzmir'den çok sayıda firmanın şikayeti üzerine savcılık soruşturması devam ederken, Akdoğan'ın başında olduğu Silifke ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne kayyum atandı. Mersin Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği'nde yeni bir yönetim oluşturulması için Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden üç kişi görevlendirildi.

İddiaya göre vurgun şöyle yapıldı:

Çok sayıda firma, farklı kişiler aracılığı ile Ersin Akdoğan'la tanıştı. Sulama Birliği kanalıyla büyük ihaleler yapıldığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğinin yanı sıra milyonlarca euroluk Avrupa Birliği desteklerinin de alındığına yönelik bilgiler iştah kabarttı. Firmalarla değişik zamanlarda Silifke başta olmak üzere il genelinde sulama projelerine ilişkin sözleşmeler yapıldı. Ersin Akdoğan, her firmayla yaptığı görüşmede, ihale bedellerinin belirli bir miktarının teminat olarak alınacağını söyledi. Bunun üzerine her firmadan, ihale bedelinin yüzde 5'i için nakit, yüzde 5'i için de çek alındı. Yapılan ilk tespitlere göre vurgunun toplam miktarının 300 milyon TL civarında olduğu ifade ediliyor.

2018 yılında doların düşmesi için duaya çıkan Silifkeliler arasında Ersin Akdoğan da vardı.

CHP'Lİ VEKİLDEN ÇOK SERT TEPKİ

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise şunları söyledi: "Başında bulunduğu kurumu kullanarak kendilerine çıkar sağlamak, vurgun yapmak artık sıradan hale geldi. Neredeyse her gün bir dolandırıcılık haberiyle uyanır olduk. 70 bin Mersinli çiftçimizin üyesi olduğu bir kooperatifin başındaki adam 300 milyonluk vurgun yapıyor. 250'ye yakın firmayı dolandırıyor. İlgili bakanlıklar hiç mi denetlemiyor bu kurumları? Dolandırılan insanlar şikayet etmedikçe işlenen suçlardan bakanlıkların haberi dahi olmuyor. Bir de bu utanmaz adam AKP'den milletvekili aday adaylığını, belediye başkanlığı aday adaylığını açıklıyor. Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir anlayış?"