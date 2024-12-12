328 Kilometrelik Bölünmüş Yol Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

328 Kilometrelik Bölünmüş Yol Projesi Tamamlandı

328 Kilometrelik Bölünmüş Yol Projesi Tamamlandı

Yeni tamamlanan 328 kilometrelik bölünmüş yol projesi, seyahat sürelerini kısaltmayı ve trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, yolun çeşitli bölümleri genişletildi ve modernize edildi. Bu gelişme, ülkenin altyapısının geliştirilmesi yönündeki sürekli çabaların bir parçasıdır. Yeni yolun açılması, hem yerel hem de ulusal ekonomiye katkıda bulunması bekleniyor.

12.12.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Türkiye'nin yap-işlet-devret modeliyle yapılan dev projelerine ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, bunlardan bazılarının kamuya devredileceği tarihi açıkladı.

DEV PROJELER KAMUYA DEVREDİLECEK

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 2028'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nu ve Çamlıca Otoyolu'nu 2030'da teslim alacaklarını, teslim aldıklarında Bakanlığın artık bir ödenek ihtiyacı kalmayacağını söyledi. Toplam 74 projeyi hayata geçirdiklerini ve bunların yapıldığı yıllardaki tutarının 51 milyar dolar olduğunu anımsatan, Uraloğlu, "Eğer bugün yapsaydık 83 milyar dolar olacaktı. Keşke destek verseydiniz de daha fazlasını yapsaydık." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin internet ücretleri konusunda dünyanın en ucuz 12. ülkesi olduğuna işaret etti. PTT'nin HGS mobil uygulamasına yönelik siber saldırıya ilişkin ise Uraloğlu, "Sadece mesajlaşmayla ilgili ara yüzler ele geçirilmiş, onun haricinde engellenmiş hiçbir veriye ulaşılamamıştır, çalınamamıştır." ifadesini kullandı. Uraloğlu, yabancı plakalı araçların ülkeden yük almasının mütekabiliyet esasına göre olduğunun altını çizdi.

"KARA YOLLARIMIZI EMİN ELLERDE"

Afetlere dayanıklı baz istasyonlarını yapmaya başladıklarını ve bunları yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu: 2024 hedeflerine ulaşamadınız' denildi. 320 kilometre bölünmüş yol hedeflemiştik, 328 kilometre bölünmüş yolu hayata geçirdik. Ankara- Sivas yüksek hızlı trenle iklim değişiklinden dolayı bazı sıkıntılar oldu, gideriyoruz. Onu Erzincan'a doğru da yapacağız. Ayrıca, 11 bin 900 olan makine parkını 14 bin 600'e, 24 bin olan personeli de 26 bin 700'e çıkardık, kara yollarımız emin ellerdedir. Pertek Köprüsü'nün proje çalışmalarına devam ediyoruz. TÜVTÜRK'ün ilave şartnamesini satın alan bütün iştirakçileri inceleyebilir ve müracaatlarında düzeltme gerekirse zeyilname ile düzeltilebilir.

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 328 Kilometrelik Bölünmüş Yol Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
10:27 Fransa, İsrail’den işgal ettiği Golan Tepeleri’nden çekilmesini istedi Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: 328 Kilometrelik Bölünmüş Yol Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.