3600 ek gösterge kararı sonrası emekli olmak isteyenlere uyarı: İkramiyeden yararlanmak için 15 Ocak'ı bekleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı ek göstergeyle ilgili kanun teklifinin gelecek günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor. Ancak kanun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

EMEKLİLER İÇİN KRİTİK TARİH

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak'tan itibaren yararlanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren yararlanacaklar.

BU YIL İÇİNDE EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYEDEKİ ARTIŞTAN YARARLANAMAYACAK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, buna karşılık, bu yıl içinde emekli olanlar emekli ikramiyesindeki artıştan ise hiçbir şekilde yararlanamayacaklar. Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor.

Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, mecbur kalınmadıkça emeklilik dilekçelerinin bu tarihe kadar bekletilmesi gerekir. Emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2023 tarihinde verenler dahi ikramiye bakımından ek gösterge artışından yararlanamazlar.