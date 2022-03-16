3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3. toplantı 10 Mayıs'ta - Son Dakika
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3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3. toplantı 10 Mayıs'ta

16.03.2022 21:01

3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3. toplantı 10 Mayıs'taSen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı.

3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3. toplantı 10 Mayıs'ta

ANKARA Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak.Yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından, taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın şunları kaydetti: "3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda ikinci toplantıyı bugün tamamladık. İlk toplantıda kamudaki personel sayıları üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden bir sunum yapılmıştı. İkinci toplantıda ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı ve bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak, toplu sözleşme masasında sadece 4 meslek grubu üzerinden ifade edilen 3600 ek gösterge yerine tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık. Onun için bugünkü toplantıda tüm çalışanlarının kendisinin içerisinde bulunacağı, kapsam içerisinde kendisini hissedeceği bir genel memnuniyeti baz alan adaletli bir düzenleme konsunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik. "

3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3. toplantı 10 Mayıs'ta
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3. toplantı 10 Mayıs'ta
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3. toplantı 10 Mayıs'ta

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3600 Ek Gösterge, Memur Sen, Hükümet, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3. toplantı 10 Mayıs'ta - Son Dakika


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