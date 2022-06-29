3600 ek gösterge, öğrenci affı düzenlemesini de içeren "torba" kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu - Son Dakika
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3600 ek gösterge, öğrenci affı düzenlemesini de içeren "torba" kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

29.06.2022 08:06

AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan, 3600 ek gösterge düzenlemesi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığının 3 bin liraya yükseltilmesini de içinde barındıran ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Milyonların heyecanla beklediği torba yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. AK Partili vekillerin imzasını taşıyan ve ek gösterge düzenlemesi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içinde barındıran torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda.

POLİS VE ÖĞRETMENLERİN EK GÖSTERGESİ 3 BİN 600'E YÜKSELECEK

Yasayla, yıl başından itibaren polis, uzman erbaş, öğretmen, hemşire, avukat ve din görevlilerinin ek göstergesi 3 bin 600'e yükselecek. Doktorlar ve veterinerler ile subay ve astsubayların ek göstergesi ise 4 bin 200'e çıkarılacak. Genelkurmay Başkanı ile Diyanet İşleri Başkanı'nın ek göstergesi 9 bin, Yargıtay ve Danıştay Başkanı ile YÖK Başkanı'nın 8 bin, valilerin 7 bin 800, emniyet müdürünün ise 7 bin 600 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ARTIŞ

Yasayla, en düşük emekli maaşında da artış gerçekleştirilecek. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 3 bin liraya yükselecek. Söz konusu zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak.

MİLLETVEKİLİ EMEKLİ AYLIKLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletvekili emekli aylıklarına yönelik de düzenleme yapılıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı maaşına endekslenen milletvekili emekli aylıkları bundan sonra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı aylığına endekslenecek. Milletvekili emekli aylıkları 6 ayda bir memur maaş katsayısına bağlı olarak arttırılacak.

ÖĞRENCİ AFFI

Yasayla ayrıca, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş imkanı tanınacak. Hazineden kredi garanti kuruluşlarına aktarılacak kaynak 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılacak. Şans oyunlarında devlete aktarılan payın yüzde 8'i yasadışı bahisle mücadele için Milli Piyango İdaresi'ne aktarılacak.

İMAR AFFI

1 Temmuz 2022 tarihine kadar inşaat ruhsatı alınmış ancak kullanımına izin verilmeyen yapılara geçici olarak elektrik ve su aboneliği yapılabilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 3600 ek gösterge, öğrenci affı düzenlemesini de içeren 'torba' kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu - Son Dakika

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