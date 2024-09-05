37 milyar dolar kar açıklamışlardı! Rus firması bir anda sırra kadem bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

37 milyar dolar kar açıklamışlardı! Rus firması bir anda sırra kadem bastı

37 milyar dolar kar açıklamışlardı! Rus firması bir anda sırra kadem bastı

Rusya'da sadece enerji şirketlerinin geçebildiği göz kamaştırı kârlar elde eden Banknota LLC adlı şirket, hiçbir iz bırakmadan bir anda ortadan kayboldu.

05.09.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Banknota LLC adlı bir şirket, 37 milyar dolarlık kar açıkladıktan sonra sırra kadem bastı. Şirket, Rus yayın kuruluşu RTVI tarafından soruşturuldu ve The Moscow Times tarafından haberleştirildi.

'Rusya'nın hiç duymadığınız en karlı şirketi' başlıklı bir makalede RTVI, Rus şirketlerinin bir önceki yıla ait gelirlerini açıkladıkları verilerde beklenmedik bir keşif yaptıklarını dile getirdi.

Mali raporlara göre, firma geçen yıl 3,7 trilyon ruble (40,4 milyar dolar) gelir elde etti ve 3,4 trilyon ruble (37,1 milyar dolar) net kar elde etti.

Elde edilen bu kar, Rosneft ve Gazprom dışındaki diğer tüm firmalardan daha fazlaydı. Banknota'nın sitesi artık mevcut değil fakat sitede firmanın mortgage kredileri, araba kredileri ve işletmeler için faizli krediler verdiği belirtildi.

SAHİBİNİN SABIKASI VAR

RTVI, şirketin bankacılık lisansına sahip olmadığına dikkat çekti. Ülkenin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicili, Banknota'nın tek sahibini, daha önce küçük çaplı hırsızlık suçlarından hüküm giymiş ve Federal Vergi Servisi tarafından "güvenilmez" olarak kabul edilen Dmitry Frolov olduğu belirtildi.

RTVI, firmanın 2023 Haziran ayında diğer dört şirketle birlikte bir iş merkezi ve bir evin bodrum katını içeren tesislerde kurulduğunu duyurdu. Fakat adreslerde hiçbir ofis bulunmadı.

GERİYE SADECE TABELASI KALDI

Söz konusu haberde Moskova'da bir otoyol üzerinde bulunan alışveriş merkezinin cam cephesi üzerindeki Banknota tabelasının bir görüntüsüne yer verildi.

Şirket bir yıl varlığını sürdürdükten sonra ortadan bir anda kayboldu. RTVI'de yer alan habere göre Banknota, iş dünyası gazetesi RBC'nin Volgograd versiyonu da dahil olmak üzere bölgesel gazetelerde hizmetlerinin reklamını yapmıştı. Ancak şirketin trilyonlarca rubleyi nasıl kazandığı henüz tespit edilemedi.

YURT DIŞINA PARA AKTARMIŞ OLABİLİR

Uzmanlar, bankalar ve borçlular arasında aracılık yapan brokerlerin çalışmalarının lisans gerektirmemesine rağmen ipotek ve araba kredilerinde bu kadar yüksek karlar elde edilemeyeceğini belirtti.

Banknota geçtiğimiz aralık ayında Rus vergi makamlarına Belarus'ta bir şubesi olduğunu bildirmişti fakat Belarus ticari veri tabanlarında böyle bir şubenin gözükmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Uzmanlar, şirketin ortadan kaybolmadan önce yurt dışına para aktarmış olabileceğini öngörüyor.

Ekonomi, Finans, Hukuk, Dünya, Suç, Suç, Hukuk, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 37 milyar dolar kar açıklamışlardı! Rus firması bir anda sırra kadem bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bilen bilir: iyi bari tabelası kalmış 1 1 Yanıtla

02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:06:22. #1.12#
SON DAKİKA: 37 milyar dolar kar açıklamışlardı! Rus firması bir anda sırra kadem bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement