Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı

Konya'da bir bankada çalışan Perihan Yazar, nişanlısı ile birlikte 37 milyon TL'lik vurgun yaptıktan sonra olayın ortaya çıkmasıyla tutuklandı. Yazar, verdiği ilk ifadede ''Parayı 25 ayrı müşterinin hesabına göndererek, oradan da kendisi ile nişanlısının hesabına yönlendirdiğini ve bu paranın 20 milyon TL'sini kripto para borsasında kaybettiğini anlattı.

03.07.2024 15:36
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Konya'da çalıştığı bankadan milyonlarca liralık vurgun yapan kadının ilk ifadesi ortaya çıktı. Paraları 25 ayrı müşterinin hesabına gönderdiğini ve oradan da kendisi ile nişanlısının hesabına yönlendirdiğini anlatan kadın, 37 milyon TL'lik paranın 20 milyon TL'sini de kripto para borsasında kaybettiğini öne sürdü.

BANKA YETKİLİLERİ POLİSE KOŞTU

Banka müdürü olan Seçil Erzan'ın, aralarında çok sayıda futbolcunun da bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandırmasının yankıları hala sürerken buna benzer vakalarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Bir bankanın yetkilileri, Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL para geçirdiğini, bunu da itiraf ettiğini belirterek şikayette bulundu.

37 Milyon liralık vurgun yapmıştı! Bankacı kadın, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı

OLAY ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDILAR

Olayın ortaya çıkmasının ardından bankacı kadın ve paranın bir kısmını hesabına gönderdiği nişanlısı Settar Arslan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

37 Milyon liralık vurgun yapmıştı! Bankacı kadın, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı

"MALİ DURUMUM BOZULUNCA ZİMMETİME PARA GEÇİRMEYE BAŞLADIM"

Sabah gazetesinin haberine göre; Perihan Yazar, verdiği ilk ifadede banka müfettişlerine olayı anlattı. "Mali durumum bozulmuştu. 25 Mart'ta zimmetime para geçirmeye başladım. Bildiğim 25 farklı müşterinin hesabına EFT ile paraları gönderdim" diyen Yazar, daha sonra onları yönlendirerek parayı kendisinin ve nişanlısının hesaplarına aktardığını anlattı.

37 Milyon liralık vurgun yapmıştı! Bankacı kadın, ifadesinde her şeyi tek tek anlattı

PARANIN 20 MİLYON LİRALIK KISMINI KRİPTODA KAYBETMİŞ

Yazar, ifadesinin devamında "Paranın 20 milyon 700 bin TL'sini kripto paraya yatırdım. Yaptığım kaldıraçlı işlemlerle de bu parayı kaybettim. Paranın 11 milyon 200 bin TL'sini ise Settar'ın hesabına yönlendirdim. Üçüncü kişilere borcum vardı. Paranın 1 milyon 500 bin TL'si ile de bu borçlarımı kapattım dedi"

LÜKS OTELLERDE TATİL YAPMIŞLAR

Öte yandan Perihan Yazar ve nişanlısı Settar Arslan'ın sık sık tatile gittiği, lüks otellerde kaldığı da öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kripto Para, Banka, Konya, Suç, 3.Sayfa, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacı kadın, 37 milyon liralık vurgunu ifadesinde anlattı - Son Dakika

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