ABD'deki resesyon korkusu kripto parayı vurdu! Son 24 saatte 1 milyar dolar silindi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'deki resesyon korkusu kripto parayı vurdu! Son 24 saatte 1 milyar dolar silindi

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Orta Doğu'daki İsrail-İran gerilimi ve ABD'de resesyon korkuları kripto paralarda büyük çöküşü tetikledi. 37 yılın en yüksek düşüşünü yaşayan lider kripto para birimi Bitcoin 54 bin dolara, Ethereum ise 2300 dolara kadar çekildi. Son 24 saatte kripto piyasasından toplam 1 milyar dolar silindi. Öte yandan erken saatlerde işleme başlayan Asya piyasalarında da sert düşüşler yaşandı.

05.08.2024 09:22
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Başta ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye yönelik artan sert iniş ve resesyon endişeleri kripto paralarda çok sert bir düşüşe yol açtı.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak 175 binlik beklentinin altında gerçekleşti. Bunun yanında işsizlik oranı da yüzde 4.3'e çıkarak 4 ay üst üste yükseliş kaydederken 3 yılın zirvesine tırmandı.

BORSALARDA SATIŞI BERABERİNDE GETİRDİ

Bu veri Fed'in faiz indirimlerine başlamakta geç kaldığına dair görüşleri güçlendirirken borsalarda satışı beraberinde getirdi. Geçen cuma Nasdaq bileşik endeksi yüze 2.4 düşerken S&P 500 yüzde 2.4 geriledi.

Bu haftanın ilk gününde de satış baskısı Asya piyasalarının açılmasıyla devam etti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 8.5 düşüşle haftaya başladı. Nasdaq'da vadeli işlemlerde ise yüzde 3.6'lık düşüş kaydedildi. Tokyo Borsasındaki satışlarda Japonya Merkez Bankası'nın geçen hafta 15 baz puanlık faiz artırım kararı alması da etkili oldu.

KRİPTO ÇOK SERT ÇAKILDI

En büyük kripto varlık Bitcoin, son 24 saatte yüzde 13'ün üzerinde düşüş kaydederek 50 bin doların altını test etti. Bitcoin, 48 bin 900 dolara kadar indi ancak bu seviyeden gelen alımlarla yeniden 50 bin doların üzerine çıktı. Böylece Bitcoin, 14 Şubat'ta bu yana ilk kez 49 bin doların altına inmiş oldu.

Coinmarketcap verilerine göre kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 2,1 trilyon dolardan 1,82 trilyon dolara kadar geriledi. Kısa bir süre ETF başvuruları onaylanan Ethereum ise yüzde 20'ye yakın düşüşle 2 bin 110 doları gördü. En büyük ikinci kripto varlık ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bu düşüşle birlikte kripto piyasasından toplam 1 milyar dolarlık üzerinde pozisyon silindi. Vadeli işlemlerdeki 878 milyar dolarlık long, 128 milyar dolarlık short pozisyon likide oldu.

SATIŞ BASKISI İYİDEN İYİYE DERİNLEŞTİ

Ortadoğu'da artan satış baskısı da kripto varlıklarda satış baskısını derinleştirdi. Gözler İran'ın Hamas lideri Haniye'nin suikastle öldürülmesi sonrası İsrail'e nasıl yanıt vereceğine çevrildi. Hafta sonu İran devlet televizyonundan yapılan bir açıklama tansiyonu doruk noktasına çıkardı. İran'ın Kanal 3 Televizyonu spikeri, canlı yayında "Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak" dedi.

ABD\'deki resesyon korkusu kripto parayı vurdu! Son 24 saatte 1 milyar dolar silindi

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Son Dakika Ekonomi ABD'deki resesyon korkusu kripto parayı vurdu! Son 24 saatte 1 milyar dolar silindi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Can Akçay: kriptolar çıkalı 15 sene olmuş nasıl 37 yıl oluyor 18 0 Yanıtla
  • Ahmet faruk Gürşen: 16 yıllık para 37 yıllık rekor kırdı helal olsun 12 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: ABD'deki resesyon korkusu kripto parayı vurdu! Son 24 saatte 1 milyar dolar silindi - Son Dakika
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