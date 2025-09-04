39 süt firmasına soruşturma! Listede 5 dev marka yer aldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurulun süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik incelemelerinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Kurulun, süt sektöründe uzun süredir tartışılan "süt karşılığı yem" uygulamasına karşı harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Kurum yaptığı incelemelerde, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere, sütü ancak sanayiciler tarafından satılan yemleri almaları şartıyla satın alacakları yönünde dayatma yaptığını, yem-süt paritesine uyulmadığını ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiğini tespit etti. Süt, üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığı, süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlamayla yapıldığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.
Bu kapsamda 39 firma hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, ayrıca Kurulun sanayicilerin bazı kurallara uymasını da zorunlu hale getirdiğine değinilerek, üreticilerin yem almaya zorlanamayacağı vurgulandı. Gönüllü olarak yem almak isteyen üreticiye, marka veya miktar dayatılmayacağına dikkat çekilen açıklamada, "Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi'nde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak. Aksi durumda sanayicilere idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca Kurul, ilgili firmalara üreticilerin bu konudaki haklarını içeren bilgilendirilme metnini, tüm çiğ süt üreticilerine iletmelerini de şart koştu. Böylece Kurum, üreticilerin pazarlık gücünü artırmayı ve haksız şartlara maruz kalmalarını önlemeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Söz konusu kapsamda hakkında soruşturma açılmasına karar verilen firmalar şunlar:
Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
