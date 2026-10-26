39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi - Son Dakika
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39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

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39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi
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Lobin International tarafından Taş Yapı ev sahipliğinde düzenlenen 39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, İstanbul’da gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ve Lobin International Yönetim Kurulu Başkanvekili Fehim Ustaoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimlerin katıldığı gala gecesiyle sona erdi.

Kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren zirvede tüketici hakları, uluslararası ticaret ve iş dünyasının geleceği ele alındı.

39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

GÜRCAN: TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ ESAS ALINMALI

Açılışta konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, tüketici haklarının korunmasının, ticarette güven ortamının güçlendirilmesinin ve kalite standartlarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Gürcan, tüketici memnuniyetini esas alan çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Zirveye ev sahipliği yapan Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı da açılışta bir konuşma yaptı.

39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

USTAOĞLU AHİLİK GELENEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Lobin International Yönetim Kurulu Başkanvekili Fehim Ustaoğlu, konuşmasında Anadolu’nun ticaret mirası olan Ahilik kültürünü ele aldı. Ustaoğlu, dürüstlük, meslek ahlakı ve kalite anlayışını esas alan Ahiliğin bugünün iş dünyasına da yol gösterdiğini belirtti.

39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

İKİ OTURUMDA TÜKETİCİ HAKLARI KONUŞULDU

Açılışın ardından zirve iki oturumla devam etti. Dr. Mustafa Necip Uludağ’ın moderatörlüğünü yaptığı ilk oturum “Evrensel Tüketici Hakları ve Ticaret” başlığını taşıdı. İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Uğur Özgöker üstlendi.

39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

Oturumlarda Diplomatlar Birliği Başkanı Halil Sert, Özgür Ulupınar, Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Ertan Özyiğit, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Nihat Şen, Özteknik Yönetim Kurulu Başkanı Merve Ünler ve Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar tüketici hakları, uluslararası ticaret, değişen piyasa koşulları ve finansman modellerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Zirvenin sunuculuğunu Derya Şahin yaptı.

39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

GALA GECESİNDE ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ

Zirvenin ardından iş, sanat ve cemiyet dünyasından davetlilerin katılımıyla gala yemeği düzenlendi. Sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu’nun üstlendiği geceye Devran İskender, Ece Mumay, Yusuf Güney, İpek Tenolcay, Emel Yıldırım ve Ozan Orhon katıldı. Babaeski Belediye Başkanı Dr. Fırat Yayla da davetliler arasında yer aldı.

39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

1988'DEN BU YANA DÜZENLENİYOR

Temelleri 1988 yılında dönemin Maliye Bakanı Adnan Kahveci’nin desteğiyle atılan tüketici hareketi, bu yıl 39. kez düzenlenen zirveyle devam etti. Lobin International öncülüğündeki etkinlik, tüketici bilincinin geliştirilmesi, kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve sektörler arası iş birliğinin güçlendirilmesi mesajlarıyla sona erdi.

Emrullah Turanlıİş DünyasıİstanbulEkonomiGüncelSanatSon Dakika

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