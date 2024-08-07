Savaşlar, koronavirüs gibi salgın hastalıklar, dış politika hamleleriyle derinden etkilenen küresel ekonomi birçok şirketin kepenk kapatmasına neden olmaya devam ediyor.
İflas furyasına katılan son şirket ise merkezi ABD'de bulunan SunPower oldu. 39 yıldır faaliyet gösteren enerji şirketi yaşadığı kriz nedeniyle resmen iflas etti.
Bir kısmı Complete Solaria'ya satılacak olan SunPower şirketinin kasasına 45 milyon dolar nakit akışı sağlanacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer varlık satış sürecinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını ve ardından 1985 yılında kurulan SunPower'ın varlığının sona ermesini bekliyor.
Son Dakika › Ekonomi › 39 yıldır faaliyetteydi! ABD'li enerji şirketi SunPower küresel kriz nedeniyle iflas etti - Son Dakika
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