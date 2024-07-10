4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var - Son Dakika
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Ekonomi

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

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Emekli maaşlarına yapılacak zam için Ankara'daki kritik toplantıya katılacak isimlerden biri olan AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler "Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın" açıklamasında bulundu.

10.07.2024 14:57  Güncelleme: 15:10
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Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

KULİSLERDEKİ RAKAM 12 BİN TL

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenilmişti. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

EMEKLİYE ZAM İÇİN SÜRPRİZ TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek.

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Partili Güler net konuştu
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler.

"SEYYANEN ZAM MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

AK Partili yetkililer ise, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL'nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ YOK

Ankara'daki sürpriz zirve zam beklentisi içindeki milyonlarca asgari ücretliyi de heyecanlandırırken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler konuyla ilgili net konuştu. Güler "Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın" ifadelerini kullandı.

4\'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti\'den açıklama var

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Son Dakika Ekonomi 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Çevre: Aman Asgari ücrete zam yapmayın ücrete Zam gelmeden her şeye zam geliyor 10 9 Yanıtla
  • Murat Dogan: sadaka vermek için toplanıyorlar adaletiniz bumu......,. 9 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: zam yaparak hiçbir noktaya varamazsınız zam işçinin veya herhangi bir emekçinin alım gücünü arttırmaz alım gücünü arttırmak istiyorsanız fiyatları düşürmelisiniz nasıl kiralara %25 tavan zam getirdiyseniz bütün sektörlerde tavan fiyat uygulaması yapılmalı aksi durumda siz isterseniz maaşları 1 milyon yapın ertesi gün herkes fiyatları o oranda artacağı için kimsenin Alım gücü değişmeyecek sadece hem Platformu artmış olacak ve millet oyalanacak ötesi yok 4 2 Yanıtla
    doğan: Asgari ücrete zam yok ama elektriğe,ulaşıma ekmeğe zam var. Demekki asgari ücretle alakası yokmuş,hertürlü zam geliyor. E bari maaşada zam olsun yani neden herkes maaşa zam yapılmasın herşeye zam gelecek diyor anlamış değilim. 0 0
  • erhan öndemir: Sen memuruna ver oldumu onlar kurtaracak seni asgari ücretle çalışan insan değil nasıl olsa 4 0 Yanıtla
  • tolga karabulut: Kendınıze nıye zam yaptınız yada memura yda vergılere zammı sadece memur alıyor emeklıler ıcın konusmuyorum zaten onlar cok dusuk alıyor zammı herkese yapıyorsun ! 0 0 Yanıtla

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