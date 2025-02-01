Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşının 2025 itibarıyla 14 bin 469 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. 4 milyon emekli 1.969 TL'lik fark ödemesini ocak ayında alamadı. Ödemeler Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra hesaplara yatacak.
Bilindiği üzere kök maaşı düşük olanlar, en düşük maaş olarak belirlenen rakama tamamlanıyor. Aradaki fark devlet desteği ile ödeniyor. En düşük maaşın 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesi yasal düzenleme olduğu için en düşük maaşı alan emekliler Ocak 2025 maaşını 12 bin 500 TL olarak aldı.
1.969 liralık farkın da hesaplara yatması için sadece bir adım kaldı. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yaklaşık 4 milyon emeklinin zam farkının şubat ayının ilk haftasında yatırılacağı belirtiliyor.
Bir başka ihtimal de emekli maaşını en düşük tutardan alan emeklilere ocak ayı maaş farkının şubat maaşına eklenerek ödenmesi... Bu durumda emeklilerin hesabına 14.469 TL maaş ve 1.969 zam farkı yatacak.
SSK kapsamında maaş alan emeklilerin maaş ödemeleri her ayın 17-26'sında yapılmaktadır.
5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır ken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
Son Dakika › Ekonomi › 4 milyon emekliye beklediği haber! Fark ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)