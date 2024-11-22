400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

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AK Parti yüz binlerce kişiyi ilgilendiren bir düzenlemeyi Meclis'e getiriyor. Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına gelecek afla birlikte 400 bin kişinin borcu silinecek, böylece 250 milyon liralık alacaktan vazgeçilecek.

22.11.2024 08:31  Güncelleme: 08:45
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Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olup primlerini ödemeyenlerle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. AK Parti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarıyla süren mevzuat çalışmasını tamamladı. Konuyla ilgili kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

250 MİLYON LİRALIK ALACAKTAN VAZGEÇİLECEK

Düzenleme ile GSS borçlarına af geliyor. 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025'te dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Teklifin Meclis'ten geçmesiyle 400 bin kişinin borcu silinecek. Böylece 250 milyon liralık alacaktan vazgeçilecek.

TORBA YASA GELİYOR

8-9 maddeden oluşması beklenen torba yasada yer alacak bir diğer düzenlemeyle, il merkezlerinde iş güvenliği ve sağlığı alanında ihtisaslaşmış yeni bir yapılanmaya gidilecek. Bundan böyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporlar ÇASMER adı verilecek merkezler tarafından verilecek.

Torbada ayrıca engellilerin aylık bağlama oranları ve yaş kriterleri gibi başlıklarda da düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.

400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Selim Kayisi:
    Daha geçen gün borçlarımı ödemiştim. 18 0 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Aaa ama M.Şimşek vergi borcu kesinlikle silinmiyor demişti. Hep yalan dolan. 13 2 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Ödeyenin suçu günahı nedir. 12 0 Yanıtla
  • hayrettin yıldız:
    7200 Bağkur ne oldu? 7 1 Yanıtla
  • Mustafa Aldemir:
    bizim aralıksız ödediklerimizi de geri verip onlarıda affedin. 2 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    kısaca bu hükümet diyor ki vergilerinizi borçlarınızı ödemeyin. eğer öderseniz aptal yerine koyarız sizi. ödemeyin nasıl olsa seçim dönemi af gelir =)=) bundan sonra bende aynısını yapacağım. bu ülke idare edilemiyor. yönetilemiyor. beka sorunu var. geleceğimiz tehlikede 1 0 Yanıtla
  • Ertugrul Aydın:
    bu şekilde vergi kaçagını önliyemezler adam zaten devlet siliyor diyor ödemiyor 0 0 Yanıtla
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