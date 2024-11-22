400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Ekonomi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olup primlerini ödemeyenlerle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. AK Parti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarıyla süren mevzuat çalışmasını tamamladı. Konuyla ilgili kanun teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

250 MİLYON LİRALIK ALACAKTAN VAZGEÇİLECEK

Düzenleme ile GSS borçlarına af geliyor. 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025'te dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Teklifin Meclis'ten geçmesiyle 400 bin kişinin borcu silinecek. Böylece 250 milyon liralık alacaktan vazgeçilecek.

TORBA YASA GELİYOR

8-9 maddeden oluşması beklenen torba yasada yer alacak bir diğer düzenlemeyle, il merkezlerinde iş güvenliği ve sağlığı alanında ihtisaslaşmış yeni bir yapılanmaya gidilecek. Bundan böyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporlar ÇASMER adı verilecek merkezler tarafından verilecek.

Torbada ayrıca engellilerin aylık bağlama oranları ve yaş kriterleri gibi başlıklarda da düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.