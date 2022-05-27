400 Bin Tona Kadar Şeker İthalatında Gümrük Vergisi Alınmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

400 Bin Tona Kadar Şeker İthalatında Gümrük Vergisi Alınmayacak

27.05.2022 11:47
400 Bin Tona Kadar Şeker İthalatında Gümrük Vergisi Alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi. Buna göre, 400 bin tona kadar kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi. Buna göre, 400 bin tona kadar kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

İthalatta kota ve tarife kontenjanı hakkında karar çerçevesinde şeker ithalatına 400 bin tona kadar sıfır vergili tarife kontenjanı tanımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan şeker ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar kapsamında, kamış veya pancar şekeri ithalatında, 400,000 tona kadar gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında yapılacak ithalat Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ithal lisansıyla mümkün olabilecek.

BAŞVURULAR 10 GÜN İÇİNDE, BAKANLIĞIN WEB SİTESİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE YAPILACAK

Tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım esasları Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle belirlendi. Buna göre, açılan tarife kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılacak. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların 10 gün içinde, bakanlığın web sitesi üzerinden (www.ticaret.gov.tr) elektronik imza ile yapılacak.

Öte yandan, yurtiçi şeker üretimi A ve B kotası adı verilen bir sistemle düzenleniyor ve üreticilere dağıtılıyor. Bu kotalar dışında üretilen ve yurtiçinde pazarlanamayan şekerler C şekeri olarak adlandırılıyor.

YORUMLAR
500
Erdoğan, Pençe-Kilit şehidi Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüştü Erdoğan, Pençe-Kilit şehidi Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüştü Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi Şeker ithalatında tarife kontenjanı belirlendi 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, 15 Ekim, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 400 Bin Tona Kadar Şeker İthalatında Gümrük Vergisi Alınmayacak - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:11:26. #1.11#
SON DAKİKA: 400 Bin Tona Kadar Şeker İthalatında Gümrük Vergisi Alınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement