5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste

Ekonomi

Türkiye'nin merakla beklediği Kasım ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Memur ve emeklilerin zamlarının kesinleşmesi için kasım ayı enflasyonun ardından 3 Ocak tarihi itibarıyla aralık ayı enflasyonunun da açıklanması gerekiyor.

ENFLASYON SON 17 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

TÜİK'e göre enflasyon kasımda aylık yüzde 2,24 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 47,09'a geriledi. Böylece enflasyon son 17 ayın en düşük seviyesine indi.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MAAŞ ZAMMI HESAPLANDI

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88 ve son olarak kasımda da yüzde 2,24 olarak açıklandı. Böylece 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin maaş zammı hesaplandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyona göre zammı ise yüzde 14,57. Toplu sözleşme ile 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6 zam alacak olan memurlar için yüzde 4,15'lik enflasyon farkı oluştu. Böylece memur zammı 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.4 oldu.

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Peki yüzde 10.4'lük zamma göre sayıları 5 milyonu aşan memurların ocak ayında alacağı zamlı maaşlar ne kadar olacak. İşte meslek meslek zamlı memur maaşları: