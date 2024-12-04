5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste - Son Dakika
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Ekonomi

5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste

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Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma kilitlenirken 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,57, memurlar ise yüzde 10,4'lük zammı şimdiden garantiledi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaş zamları ise kesinleşecek. Peki 5 aylık enflasyon verilerine göre sayısı 5 milyonu aşan memurların maaşları ne kadar olacak? İşte mesleklere göre zamlı memur maaşları.

04.12.2024 09:02
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Türkiye'nin merakla beklediği Kasım ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Memur ve emeklilerin zamlarının kesinleşmesi için kasım ayı enflasyonun ardından 3 Ocak tarihi itibarıyla aralık ayı enflasyonunun da açıklanması gerekiyor.

ENFLASYON SON 17 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

TÜİK'e göre enflasyon kasımda aylık yüzde 2,24 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 47,09'a geriledi. Böylece enflasyon son 17 ayın en düşük seviyesine indi.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MAAŞ ZAMMI HESAPLANDI

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88 ve son olarak kasımda da yüzde 2,24 olarak açıklandı. Böylece 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin maaş zammı hesaplandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyona göre zammı ise yüzde 14,57. Toplu sözleşme ile 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6 zam alacak olan memurlar için yüzde 4,15'lik enflasyon farkı oluştu. Böylece memur zammı 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.4 oldu.

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Peki yüzde 10.4'lük zamma göre sayıları 5 milyonu aşan memurların ocak ayında alacağı zamlı maaşlar ne kadar olacak. İşte meslek meslek zamlı memur maaşları:

  • Memur (Üniversite mezunu) 45 bin 61 lira
  • Araştırma görevlisi (7/1) 63 bin 196 lira
  • Uzman doktor (1/4) 108 bin 10 lira
  • Mühendis (1/4): 66 bin 971 lira
  • Avukat (1/4): 62 bin 958 lira
  • Şube Müdürü (Lisans): 65 bin 651 lira
  • Uzman öğretmen: 58 bin 35 lira
  • Öğretmen (1/4): 52 bin 366 lira
  • Profesör (1/4): 95 bin 361 lira
  • Başkomiser (3/1): 64 bin 405 lira
  • Polis memuru (8/1): 58 bin 308 lira
  • Hemşire (Lisans 5/1): 52 bin 892 lira
  • Vaiz (1/4): 54 bin 738 lira
5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste

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Son Dakika Ekonomi 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • McA !:
    TÜİK şuan çok ciddi mahkeme ile karşı karşıya emekliler geçmiş dönemlere ait farklarını sgk dan 3 0 Yanıtla
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