5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor

Geniş Video İzle

5 bin liralık banknot önerisi ekonomi kulislerinde konuşulmaya başlandı. Piyasada 200 lira sıkıntısı yaşandığı, ATM'lerin günde 3 kez doldurulduğu iddia edilirken, hükümete ''5 bin TL'lik banknot çıkarılsın'' çağrısı geldi.

19.11.2024 08:36  Güncelleme: 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon ve artan fahiş fiyatlar nedeniyle 50 liralık banknotun neredeyse bir hükmü kalmadı. 10 TL ve 20 TL'lik banknotlar ise sadece para üstlerinde kullanılıyor. Halihazırda en yüksek banknot olan 200 TL ise vatandaşın en sık kullandığı kağıt para oldu. Piyasada ise 200 TL'lik banknot sıkıntısı yaşandığı öne sürüldü.

Son dönemde ATM'lerde de nakit sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, günde 3 kez dolum yapıldığı öğrenildi. Son zamanlarda ekonomi kulislerinde "yeni banknot basılmalı" önerileri konuşulurken, son olarak yükselen "5 bin TL'lik banknot" sesleri gündem yarattı. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yeni banknotların mutlaka çıkarılması gerektiğini söyledi.

"5 BİN LİRALIK BANKNOTLAR ÇIKARILMALI"

"Yüksek banknot enflasyonu artırmaz, enflasyon arttığı için yüksek banknot çıkarılır" diyen Babuşçu "Üç yıl önce 500'lük ve binlik banknotlar çıkmalıydı fakat günümüzde bu yeterli değil. Şu an 5 bin liralık banknotlar çıkarılmalı" önerisini gündeme getirdi.

2 BİN TL'LİK BANKNOT ÖNERİSİ

Söz konusu "5 bin TL'lik banknot çıkarılsın" çağrısına dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı da piyasada 200 TL'lik banknot krizi yaşandığını öne sürdü. Altaylı, Babuşçu'nun önerisine ilave olarak hükümete 2 bin liralık ve 5 bin liralık banknot basılması konusunda da çağrı yaptı.

5 bin TL'lik banknot sesleri iyiden iyiye gündem olurken gazeteci Fatih Portakal da Sözcü TV'deki yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı.

FATİH PORTAKAL'DAN SİTEM

"Bence bu paranın üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Nebati, Mehmet Şimşek ya da Berat Albayrak'ın fotoğrafı olmalı" diyen Portakal, ekonominin geldiği durumu eleştirdi.

5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor

Ekonomi, Türkiye, Finans, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Hüseyin Kaplan:
    bence 5.000 tl'lik yeni paraya mutlaka berat albayrakın fotosu basılmalı nede olsa şu anki tablodan en çok o sorumlu tabi birde damadını ekonominin başına getiren sözde bay ekonomisti unutmamak lazım ailece ülkeyi batırdılar 55 25 Yanıtla
  • Postacı Kız Fan:
    olabilir iyi fikir ama wc de kullanılan tuvalet kağıtların üstüne de fatih portakal ın resimleri ni koyarsak olur 28 42 Yanıtla
  • Metin Öztürk:
    Önce 500? çıksın boş haber yapmayın 37 9 Yanıtla
  • Burak Ak:
    Para pul oldu şükür 34 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    çok geç kalınmış bir durum en az binlik olması lazım 24 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    portakali ne mandalini,daha 1000 lira yok,5000 binmi cikaracaklar 15 9 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    4 kilo domates 280 TL 2 kilo biber 140 TL mandelina 50 TL elma 50 TL millet vallahi aç 20 2 Yanıtla
  • Celil Başer:
    saçmalık kim bozacak 5 bin lirayi 14 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sıyaset işi parayı pul ettı ölü yatırımlar hesap verılmeyen tıcaret sonucu zararlar böyle parayı pul eder 7 1 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    sadece 500 ve 1000 lik çikabilir.. 5 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
08:15 Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
14:28 İlker Ayrık, RTÜK’ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı İlker Ayrık, RTÜK'ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı
14:24 Trabzon Adliyesi’nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı
14:21 Fatih Terim, “Icardi mi, Osimhen mi“ sorusuna bakın ne yanıt verdi Fatih Terim, "Icardi mi, Osimhen mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi
14:19 8 milyon araç için zorunlu Akaryakıtta yeni dönem başladı 8 milyon araç için zorunlu! Akaryakıtta yeni dönem başladı
14:12 Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket
14:07 Üvey Baba’nın Semiha’sı İBB’de çalışıyor Son halini görmeniz lazım Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 10:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: 5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.