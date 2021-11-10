5. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı başladı

Bursa'da ayakkabı ve deri sektöründeki trendlerin yer aldığı, firmaların yeni koleksiyonlarını tanıttıkları, bu yıl beşincisi düzenlenen, "BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı" açıldı.

Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde, ayakkabıcılık ve deri sektörünün ülke için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kaliteli ayakkabı üretiminde lider ülkelerden biri olduğunu belirten Eker, "Bursa'da 500'e yakın esnaf odasına kayıtlı, 300 de ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı ayakkabı firması var. Bursa, kadın ayakkabısı konusunda çok güçlü bir kent. Bu alanda fuar yoktu. Biz, bu işe başladık ve bu yıl beşincisini düzenliyoruz." diye konuştu.

Ayakkabı sektörünün yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden olduğunu aktaran Eker, "Buna rağmen fuara katılan firmalara teşekkür ediyorum. Fuara, şehir içinden ve şehir dışından alıcılar gelecek ve ticaret artacak." ifadesini kullandı.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan da salgın sebebiyle ayakkabı sektöründe iki yıldır ciddi bir sıkıntı yaşandığını dile getirerek, "Şimdi toparlanma sürecindeyiz, toparlanıyoruz." dedi.

Mayıs ayından sonra sektörün önünün açıldığını anlatan Aydan, "Artık biz Avrupa'da söz sahibi bir ülkeyiz. İhracatımızla ciddi yerlere geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ayakkabı ve Deri Sektörü Meclis Üyesi Altuğ Gencer tarafından, fuarın açılış kurdelesi kesildi ve stantlar gezildi.

Fuar, 13 Kasım'da sona erecek.