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5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak - Son Dakika

5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak

30.09.2021 10:07
5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak, System.String[]

Afyonkarahisar, Bilecik, Iğdır, Manisa ve Sivas'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Iğdır, Manisa ve Sivas'ta arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Bilecik'in Bozüyük, Iğdır'ın Tuzluca, Manisa'nın Köprübaşı, Sivas'ın Altınyayla, Hafik ve Zara ilçelerindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 5 ilde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları yapılacak - Son Dakika
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