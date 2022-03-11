5 kiloluk kalkan balığı 3 bin liraya satıldı - Son Dakika
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5 kiloluk kalkan balığı 3 bin liraya satıldı

11.03.2022 11:31
5 kiloluk kalkan balığı 3 bin liraya satıldı

Sinop'ta balıkçıların ağına takılan dev kalkan balığı, kilogramı 600 TL'den alıcı buldu.

Sinop'ta balıkçıların ağına takılan dev kalkan balığı, kilogramı 600 TL'den alıcı buldu.

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına 5 kilo 200 gramlık kalkan balığı takıldı. Kilogramı ortalama 500-600 TL arasında satılan bu lezzetli balık, şehir dışında alıcısını buldu. Genelde kalkan balığını büyük şehirlerdeki restoranların aldığını belirten balıkçı Adnan Demir, "Kayıklardan geldi, bir dip avında rast gelmiş. 5 kilo 200 gram geldi. Kilosu şuanda 470-500-600 civarında, balığın büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor, şu anda pahalı tabi. Mesela komple 3 bin TL'ye verdim. Büyük şehirlerdeki restoranlar alıyor. Kalkan balığı, bir numaralı lezzet balığıdır" dedi. - SİNOP

5 kiloluk kalkan balığı 3 bin liraya satıldı

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Türk Lirası, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5 kiloluk kalkan balığı 3 bin liraya satıldı - Son Dakika


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