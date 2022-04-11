Maliyetinin 1 milyar liranın üzerinde olduğu 50 ili birleştiren yolun ilk etabı tamamlandı - Son Dakika
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Maliyetinin 1 milyar liranın üzerinde olduğu 50 ili birleştiren yolun ilk etabı tamamlandı

11.04.2022 11:58
Maliyetinin 1 milyar liranın üzerinde olduğu 50 ili birleştiren yolun ilk etabı tamamlandı

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve 'asrın projesi' olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının neredeyse tamamı bitirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan bir vatandaş ise 45 yıldır bölgede taşımacılık yaptığını belirterek "Çok şükür yol özlemimiz gitti" ifadelerine yer verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak.

MALİYETİ 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Dolaylı şekilde yaklaşık 50 ili ilgilendiren toplam maliyeti de 1 milyar TL'nin üzerinde olan proje ile Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.

KARADENİZ'İ İÇ ANADOLU, DOĞU ANADOLU VE AKDENİZE BAĞLAYACAK

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu, ithalat ve ihracat açısından da önemli bir rol üstlenecek. Proje çerçevesinde, Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak olun yolun Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

"BÖLGESEL ANLAMDA 50 İLİ İLGİLENDİRİYOR"

Altınordu Mahallesi Karaağaç Mahallesi Muhtarı Kadir Kır, "Bu yol, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine denk gelen bir projeydi ve bu proje AK Parti hükümeti döneminde etkin bir hale gelerek faydalı oldu. Bölgesel anlamda da 50 ili ilgilendiren bir alana hakim bir proje. Ekonomik anlamda bölgeye kazandırdığı enerji tasarrufu ve zamanın değerli kullanılması adına çok önemli bir proje. Yine bölgemize yapılacak olan sanayi bölgesi ile birlikte bu yol bölgeye çok büyük bir değer katacak. Devletimiz imkanlarını her türlü aktif hale getirerek yapıyor" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR YOL ÖZLEMİMİZ GİTTİ"

Bölgede, Karaağaç Mahallesi'nde, Karadeniz-Akdeniz Yolu yakınında ikamet eden Temel Kılıç, 45 yıldır yollarda taşımacılık yaptığını, 1965 yıllarında bu güzergahta kendi elleri ile yol yaptıklarına dikkat çekti. Kılıç, "Osmanlı Dönemi'nden itibaren bu yolun yapılacağı söyleniyordu, çok özledik, özlemimiz de giderildi. Evim yolun kenarında ve geçen araçların haddi hesabı yok. Güneydoğu'ya yüklü araçların gidişlerinde çok büyük kolaylık ve büyük bir hizmet, yapanlardan duacıyız" diye konuştu. Bölgede yaşayan 71 yaşındaki İsa Kır ise Osmanlı Dönemi'nden bu yana yapılacağını bildiklerini, 1965 yıllarında Başbakan Süleyman Demirel döneminde yol için girişimler olduğunu, ancak AK Parti döneminde yapıldığını, kendileri için bu yolun sosyal ve ekonomik açıdan çok katkısı olduğunu ifade etti.

"ÖNCEDEN 45 DAKİKADA GİDİYORDUM ŞİMDİ 15 DAKİKA SÜRMÜYOR"

Aktif olarak yol kullanan ve hem yakıt hem de zaman açısından tasarruflarının 3'te bire düştüğünü söyleyen Ali Aktaş, "Yılda 3-4 kez Doğu ve Güneydoğu tarafına geçiyorum. Tam anlamıyla bitmediği halde bizler ve ülkemiz için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bölgemize de ekonomik olarak çok katkısı var. Önceden şehir merkezine 45 dakikada gidiyorum, şu anda ise 15 dakika sürmüyor. Yakıt ve zamanımız 3'te bire düştü. İnşallah kalan kısımları da tamamlanırsa çok daha güzel olur" diye konuştu.

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Karadeniz, Akdeniz, Osmanlı, Ordu, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maliyetinin 1 milyar liranın üzerinde olduğu 50 ili birleştiren yolun ilk etabı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maliyetinin 1 milyar liranın üzerinde olduğu 50 ili birleştiren yolun ilk etabı tamamlandı - Son Dakika
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