50 ili ilgilendiren yolda son durum - Son Dakika

50 ili ilgilendiren yolda son durum

Yol güzergahındaki vatandaşlar çok memnun

Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak

ORDU - Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve 'asrın projesi' olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının neredeyse tamamı bitirilirken, yolun geçtiği güzergahta ikamet eden vatandaşlar proje sayesinde bölgenin marka değerinin arttığını, yıllardır bu yolun özlemini çektiklerini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak. Dolaylı şekilde yaklaşık 50 ilgilendiren toplam maliyeti de 1 milyar liranın üzerinde olan proje ile Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.

Karadeniz'i, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu, ithalat ve ihracat açısından da önemli bir rol üstlenecek. Proje kapsamında, Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak olun yolun Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

"Devletimiz imkanlarını her türlü aktif hale getirerek yapıyor"

Altınordu Mahallesi Karaağaç Mahallesi Muhtarı Kadir Kır, "Bu yol, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine denk gelen bir projeydi ve bu proje AK Parti hükümeti döneminde etkin bir hale gelerek faydalı oldu. Bölgesel anlamda da 50 ili ilgilendiren bir alana hakim bir proje. Ekonomik anlamda bölgeye kazandırdığı enerji tasarrufu ve zamanın değerli kullanılması adına çok önemli bir proje. Yine bölgemize yapılacak olan sanayi bölgesi ile birlikte bu yol bölgeye çok büyük bir değer katacak. Devletimiz imkanlarını her türlü aktif hale getirerek yapıyor" dedi.

"Çok şükür yol özlemimiz gitti"

Bölgede, Karaağaç Mahallesi'nde, Karadeniz-Akdeniz Yolu yakınında ikamet eden Temel Kılıç, 45 yıldır yollarda taşımacılık yaptığını, 1965 yıllarında bu güzergahta kendi elleri ile yol yaptıklarına dikkat çekti. Kılıç, "Osmanlı Dönemi'nden itibaren bu yolun yapılacağı söyleniyordu, çok özledik, özlemimiz de giderildi. Evim yolun kenarında ve geçen araçların haddi hesabı yok. Güneydoğu'ya yüklü araçların gidişlerinde çok büyük kolaylık ve büyük bir hizmet, yapanlardan duacıyız" diye konuştu.

Bölgede yaşayan 71 yaşındaki İsa Kır ise, Osmanlı Dönemi'nden bu yana yapılacağını bildiklerini, 1965 yıllarında Başbakan Süleyman Demirel döneminde yol için girişimler olduğunu ancak AK Parti döneminde yapıldığını, kendileri için bu yolun sosyal ve ekonomik açıdan çok katkısı olduğunu ifade etti.

"Önceden 45 dakikada, şimdi 15 dakikada şehir merkezine gidiyorum"

Aktif olarak yol kullanan ve hem yakıt hem de zaman açısından tasarruflarının 3'te bire düştüğünü söyleyen Ali Aktaş, "Yılda 3-4 kez Doğu ve Güneydoğu tarafına geçiyorum. Tam anlamıyla bitmediği halde bizler ve ülkemiz için çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bölgemize de ekonomik olarak çok katkısı var. Önceden şehir merkezine 45 dakikada gidiyorum, şu anda ise 15 dakika sürmüyor. Yakıt ve zamanımız 3'te bire düştü. İnşallah kalan kısımları da tamamlanırsa çok daha güzel olur" diye konuştu.