50 kaktüsle başladı, şimdi seradan dünyaya satış yapıyor - Son Dakika
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50 kaktüsle başladı, şimdi seradan dünyaya satış yapıyor

12.08.2022 09:24
50 kaktüsle başladı, şimdi seradan dünyaya satış yapıyor

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde yaşayan Yaşar Arıkan (71), emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğini meslek edindi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde yaşayan Yaşar Arıkan (71), emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğini meslek edindi. Kurduğu küçük serası ile önce sosyal medyadan satışa başlayan Arıkan, şu an 10 bin tür kaktüs çiçeği yetiştiriyor.

Alaplı'da emekli olduktan sonra bahçesine "süs olsun" diye 10 kaktüs diken Yaşar Arıkan'ın kaktüs yetiştiriciliği hobisi ticarete dönüştü. Her biri farklı ve özel binlerce çeşit kaktüs sukulentin serada yetişiyor. Arıkan, kendisine ait olan 3 bin metrekarelik alana kapalı sistem sera kurdu. 36 derece sıcaklıktaki serasında türünde 5'er santimetre büyüklüğündeki saksılar içerisinde 3 bin tür kaktüs ve fidan yetiştiren Arıkan'ın en büyük destekçisi ise oğlu Yusuf Arıkan oldu.

Tohumlar Meksika ve Amerika'dan

Bazı kaktüs tohumlarını Meksika ve Amerika'dan getirdiğini, bu tohumları kullanarak kaktüs çeşidini artırdığını belirten Yusuf Arıkan, 3 bin çeşit kaktüs koleksiyonuna sahip olmak için çok emek verdiğini söyledi. Özel kaktüslerin fiyatının diğerlerine göre çok farklı olması, nadir oluşuna göre belirleniyor. Koleksiyoncuların özel yetiştirilmiş kaktüsleri istediğini kaydeden Arıkan, "Karadeniz Bölgesinde Kaktüs yetiştirmesi oldukça çok zordur. Ama benim seramda 3 bin çeşit var. Bunların arasında Kahve ve Ananas bitkisi de var ve İtalyanların meşhur sosu Salsa Verde'nin ve Meksikaların severek yediği Salsaverde'nin ana malzemesi tomatillo'nun burada sarı, yeşil ve mor türlülerini yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Doğada 10 bin çeşit kaktüsün bulunduğunu, hepsini edinmenin mümkün olmadığını ifade eden Yusuf Arıkan yaklaşık 3 bin kaktüs çeşidi olduğunu ve çeşitte oldukça ileri olduklarını söyledi.

'En çok talep Poyeta'

Arıkan, en çok talebin ise "Poyeta" cinsi olduğunu anlatarak "En çok talebin Güney Amerika'da insanlar bunu çok beğeniyorlar, 'Poyeta' denilen cinsidir. Ufacık bir kaktüse bakıyorsunuz, koskoca çiçek açıyor. Renkler çok çarpıcı, değişik ve güzel. Aslında şu anda daha çok kaktüsten ziyade sukulentler dikensiz grup satılıyor. Bunların yetişmesi kolay 2-3 senede yetişiyor" ifadelerini kullandı.

Babasına destek olan Yusuf Arıkan ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babamızla beraber başlayan bu iş farklı sürece ile beraber hobi aslında bir işe dönüştü. Daha önce hobiydi iş değildi. Babamla beraber kaktüs sukulent tarzı biriktirmeye başladık uzun yıllardır ve hobi olarak devam etti. Ekonomik gelir sağlansın dedik. Bunun üzerine 'tropika " adı altında şirket kurduk. Gerçekten burası Zonguldak'ın Alaplı'da Tropik Ada ifade edebileceğim şekle geldi. Çünkü burada 3 bine yakın dünyanın her yerinden farklı türler var. Yurtdışında bir çok Avrupa ülkesine gittik sırf tohum getirebilmek için. Amerika'ya gittik, Madeira adalarını gezdik oradan değişik tohumlar getirdik halada getirmeye çalışıyoruz. Kendi kaktüs tohumlarımızı almaya başladık ve çok ilginç değişik kaktüslerimiz oldu" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Zonguldak, Sonora, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 50 kaktüsle başladı, şimdi seradan dünyaya satış yapıyor - Son Dakika

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