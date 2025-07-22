52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti

52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
22.07.2025 07:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek. Türkiye, Irak-Türkiye petrol boru hattı için "yeni ve canlı" bir dönem istiyor. Bu kapsamda 52 yıllık anlaşmanın günümüz şartlarına göre yeniden yapılması planlanıyor.

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, Ham Petrol Boru Hattı Protokolü ve diğer ilgili anlaşma ve protokoller, 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren sona erecek.

52 yıllık anlaşmanın günümüz şartlarına göre Irak ile yeniden yapılması ve bu sayede 2 yılı aşkın süredir kapalı bulunan hattın işlerlik kazanması planlanıyor.

YENİ ANLAŞMA

Edinilen bilgiye göre, Erbil ve Bağdat yönetimleri arasında petrol gelirlerinin paylaşımına yönelik süren tartışmalar nedeniyle 25 Mart 2023'te kesilen petrol akışının yeniden başlayabilmesi için 52 yıllık dönemin şartlarına göre yazılmış bu anlaşmanın günümüz şartlarına göre revize edilmesi sağlanacak.

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında 17 Temmuz'da varılan yeni anlaşma kapsamında IKBY'nin tüm petrol üretimini petrol şirketi SOMO'ya teslim etmesi öngörülürken, iki grup arasında bir orta yol böylece bulunmuştu. IKBY'nin günlük en az 230 bin varil petrolü Bağdat'a teslim etmesi gerekirken, teslim edilecek her bir varil için IKBY'ye 16 dolar avans ödenmesi kararlaştırılmıştı.

TÜRKİYE DİPLOMASİ ÇALIŞMASI YÜRÜTECEK

Bu yeni gelişmeler ışığında Türkiye de enerji konusunda hem Irak merkezi hükümetiyle yeni bir zemin kurmak, hem de IKBY ile doğrudan ilişkilerini yeniden tanımlamak için diplomasi çalışması yürütecek. Bu çerçevede bugünün petrol ticareti dinamiklerine uymayan 52 yıllık anlaşmanın revize edilmesi sağlanacak. Yeni bir anlaşma yapılması ve günlük 1.4 milyon varil kapasiteye sahip hattın yeniden aktif hale getirilmesi hedefleniyor. Hattın kapalı kaldığı 25 Mart 2023 tarihinden bu yana Irak'ın zararının 25 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

2010'DA YENİLENMİŞTİ

İki ülke arasında 27 Ağustos 1973'te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde hattın ilk fazı, 1976 yılında işletmeye alınmıştı. Anlaşma, 2010'da yenilenerek 15 yıllığına uzatılmıştı.

Türkiye, Irak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi Sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Düğün dönüşü akraba dehşeti Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti Düğün dönüşü akraba dehşeti! Babaanne ve 2 torununu gözünü kırpmadan katletti
Sakarya yangını 15 saattir sürüyor Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar Sakarya yangını 15 saattir sürüyor! Alevlerin içinden yürekleri dağlayan çığlıklar
Türkiye’nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti
11 ilde dev operasyon 2,5 milyar TL’lik işlem hacmi olan çete çökertildi 11 ilde dev operasyon! 2,5 milyar TL'lik işlem hacmi olan çete çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
Süveyda’da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı’yı temizleyeceğiz Süveyda'da çatışan Arap lider yeni hedefi verdi: Kamışlı'yı temizleyeceğiz
Ne aile ne akraba Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı Ne aile ne akraba! Serdar Ortaç mirasını kime bırakacağını açıkladı
Çoğu çalışan bilmiyor Yıllık izni 4 gün uzatan hak Çoğu çalışan bilmiyor! Yıllık izni 4 gün uzatan hak
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp

07:23
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın büyüyor Akaryakıt istasyonu tahliye edildi
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi
21:32
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
19:20
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli’den dikkat çeken çıkış
Kürt ve Alevi sözleriyle ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
10:15
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
10:10
CİMER’e şikayet edilip kümese kapatılan kazlara ’şartlı tahliye’
CİMER'e şikayet edilip kümese kapatılan kazlara 'şartlı tahliye'
10:05
Resmi açıklamanın eli kulağında Göreve Fatih Terim geliyor
Resmi açıklamanın eli kulağında! Göreve Fatih Terim geliyor
10:01
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı
9 kilo veren Gizem Hatipoğlu sırrını açıkladı
09:52
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
09:41
Yok artık Dzeko Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
Yok artık Dzeko! Yeni takımındaki ilk maçında attığı golü görmeniz lazım
09:30
Kocaeli’de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Kocaeli'de otomobil kazası: 2 ölü, 3 yaralı
09:20
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ün ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün ölüm nedeni belli oldu
09:19
Bütün dünya Galatasaray’ı konuşacak Transferde tarihi hafta
Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 07:58:07. #7.12#
SON DAKİKA: 52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.