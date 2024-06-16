Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor

Türkiye\'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor

Türkiye'nin yarım asırlık markası Kay Süt konkordato talep etti. Şirketin Balıkesir'de bulunan fabrikası icradan satışa çıkarıldı. Fabrika için 668 milyon liralık bir bedel belirlendi.

16.06.2024 20:26
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1970'li yılların başında kurulan Türkiye'nin önde gelen süt markalarından Kay Süt, konkordato talep etti. Markanın Balıkesir'de bulunan fabrikası icradan satışa çıkarıldı.

MARKA EL DEĞİŞTİRİNCE İŞLER KÖTÜ GİTTİ

Kemal Ayhan'ın kurucusu olduğu markanın, Ayhan'ın vefatından sonra Yıldızlar SSS Holding'e geçmesiyle olumsuz bir maddi tablo ortaya çıktı. Halktv'nin haberine göre Balıkesir Altıeylül'de bulunan fabrikanın satışı, alacaklı durumda olan Garanti Bankası tarafından istendi.

668 MİLYON LİRALIK BEDEL BELİRLENDİ

Mar Tüketim Maddeleri A.Ş.'ye ait görünen Kay Süt fabrikası, Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü'nün satış dosyasına göre 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu bulunuyor. Fabrika için 668 milyon TL bedel belirlenirken satış ihalesinin tarihi de 16 Temmuz Salı günü olarak kararlaştırıldı.

Balıkesir, Türkiye, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Özgür Özer: Ekonomimiz çoh iyi… 3 0 Yanıtla
  • barış özcan: Ya şu sayfadaki ekonomi profesörlerini batan şirketlere müdür tayin etmek lazım. Gıdada zaten istediği paraya satan firma niye batsın, batmak sadece ekonomi ile ilgili diyenler bu süreçte büyüyen firmalara ne der çok merak ediyorum. Firma yanlış politika izlemiş olabilir, yanlış yatırım yapmış olabilir, batak vermiş olabilir VS VS. Hiç aklınıza geldimi sayın prof lar. 0 0 Yanıtla

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