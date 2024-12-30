İşte yarım milyon kişiye istihdam sağlayacak plan - Son Dakika
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Ekonomi

İşte yarım milyon kişiye istihdam sağlayacak plan

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Yeni bir istihdam planı duyuruldu. Bu plana göre, 570 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Planın detayları henüz açıklanmış olmasa da, bu gelişme istihdam oranlarında önemli bir artışı beraberinde getirecek. Bu planın, ekonomiye canlılık kazandırması ve işsizlik oranlarını düşürmesi bekleniyor.

30.12.2024 14:43  Güncelleme: 15:15
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında "Yeni GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu, daha gelişmiş bir bölge inşası için, yeni bir ufuk olarak görüyoruz" diye konuştu. Bakan Kacır ise "Yeni GAP Eylem Planında bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı. 570 bin 246 kişiye istihdam sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

"YENİ EYLEM PLANINI YENİ BİR UFUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında "Yeni GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu, daha gelişmiş bir bölge inşası için, yeni bir ufuk olarak görüyoruz" diye konuştu.

Yılmaz "Yeni eylem planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, tarımda verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, turizm odaklı büyüme ve en önemlisi de özel sektör için cazip yatırım ortamının oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

"SON 11 YILDA 1038 PROJEYE 6.6 MİLYAR TL KAYNAK SAĞLANDI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında "Bölgemizde yer alan 9 ilimizde 20 yeni OSB kurarak 360 binden fazla ek istihdam oluşmasının önünü açtık. Yatırım teşvik sistemimizle; 1,1 trilyon lira yatırım tutarına sahip ve 710 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 15 bin 400 yatırımın önünü açtık. Sadece bu yıl tamamlanan yatırımlarla Diyarbakır'da 10 bin 242, Şanlıurfa'da 9 bin 922, Mardin'de 10 bin 228, Batman'da 9 bin 929 istihdam oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"GAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle, bölgenin çok yönlü kalkınmasını desteklemek için hassas tarımdan su kaynaklarının etkin yönetimine, kırsal kalkınmadan turizme kadar pek çok alanda önemli projeler hayata geçirdik" diyen Bakan Kacır "Bölge Kalkınma idaremiz son 11 yılda GAP Bölgesi'nde sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen toplam 1.038 projeye 6,6 milyar lira tutarında kaynak sağladı" diye ekledi.

GAP bölgesinin Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyelinin en yüksek olduğu coğrafyalardan biri olduğunu ifade eden Bakan Kacır "Türkiye'de sulanabilir alanların yüzde 20'sini barındıran bölgemizin tarımsal üretimi ve verimliliğini yükseltmeyi sürdürülebilir bir gelecek inşası için kilit taşı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, bölgemizde tarımsal üretim potansiyelini artırmak üzere 2 yıl önce devreye aldığımız Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı ile 318 bin dekar alanı sulamaya açtık" dedi. Bakan Kacır önümüzdeki yıl itibarıyla da 49 bin kişiye istihdam sağlayacak, 52 bin 500 dekar alanı daha sulamaya açmış olacaklarını belirtti.

İşte yarım milyon kişiye istihdam sağlayacak plan

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte yarım milyon kişiye istihdam sağlayacak plan - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Aydın:
    Ciddiye alan kaç kişi var merak ediyorum Ciddiye alan beğensin Ciddiye almayan beğenmesin 7 54 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Çoğu kaynak sağladığınız tekstil fabrikaları da büyüdü Mısır a gittiler. Biraz da emekçilere kaynak sağlayın 6 0 Yanıtla
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