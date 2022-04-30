6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor - Son Dakika
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6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor

30.04.2022 14:47
6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ???fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğinin uygun koşullarda devreye alındığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ???fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğinin uygun koşullarda devreye alındığını bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından, "Girişimcilerimize bayram müjdemiz" notuyla yaptığı paylaşımda, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.

Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve "girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.

İnfografikte, kredilerden kimlerin faydalanabileceği ve kredi üst limitleri gibi bilgiler de bulunuyor.

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Bayram, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteği devreye alınıyor - Son Dakika


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