6 milyar 669 milyon lira hesaplara yatırılıyor

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçilere 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesi yapılıyor. Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödemelerin bugün itibariyle hesaplara aktarıldığını belirtti.
Yumaklı açıklamasında, "Sürdürülebilir üretim için çiftçilerimizi destekliyor, Bereket'in Yüzyılı'na kararlı adımlarla yürüyoruz. 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
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