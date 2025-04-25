6 milyar 669 milyon lira hesaplara yatırılıyor

Tarımsal destek ödemeleri kapsamında çiftçilere 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesi yapılıyor. Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ödemelerin bugün itibariyle hesaplara aktarıldığını belirtti.

ÇİFTÇİLERE 6 MİLYARLIK DESTEK

Yumaklı açıklamasında, "Sürdürülebilir üretim için çiftçilerimizi destekliyor, Bereket'in Yüzyılı'na kararlı adımlarla yürüyoruz. 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.