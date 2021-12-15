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6. Pil Teknolojileri Çalıştayı Kayseri'de başladı - Son Dakika

6. Pil Teknolojileri Çalıştayı Kayseri'de başladı

15.12.2021 12:59
6. Pil Teknolojileri Çalıştayı Kayseri'de başladı

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin, yurt dışından yılda 18 milyon adet silindirik pil ithal edildiğini belirterek, öncelikle bu konudaki dışa bağımlılığın azaltılacağını, sonrasında da bu ürünü ihraç edebilir hale gelineceğini söyledi.

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin, yurt dışından yılda 18 milyon adet silindirik pil ithal edildiğini belirterek, öncelikle bu konudaki dışa bağımlılığın azaltılacağını, sonrasında da bu ürünü ihraç edebilir hale gelineceğini söyledi.

Tekin, ASPİLSAN Enerji'nin ev sahipliğinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ahi Evran Kongre Salonu'nda düzenlenen 6. Pil Teknolojileri Çalıştayı'nda, yüksek teknolojiye yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini, bu kapsamda fabrika olarak pil hücresi üretim tesisini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Pilde yerli üretimin en kısa sürede hayata geçirileceğini dile getiren Tekin, bu sayede dışa bağımlılığın en aza indirileceğini belirtti.

Tekin, savunma sanayi başta olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde kritik projelere imza atıldığını ve özgün bataryalar üretildiğini anlattı.

ASPİLSAN'ın lityum iyon pil yatırımıyla 2022'de yerli ve milli hücre pil üretimine başlayacağını vurgulayan Tekin, "Yurt dışından yılda 18 milyon adet ithal edilen silindirik pille ilgili bağımlılığımız öncelikle azaltılacak. Daha sonrasında ihraç edilir hale getirilecektir." dedi.

Türk Silahları Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade de ASPİLSAN'ın Türkiye için önemli bir kuruluş olduğunu belirtti.

Bağışçılarla büyüyen bir vakıf olduklarını dile getiren Piyade, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Piyade, ASPİLSAN Enerji tarafından Kayseri'de kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisiyle ilgili, "Kayseri'de açılacak fabrikayla gelecekte onun yanında hizmet edecek çok sayıda şirketin kurulacağını söyleyebilirim. Çünkü bu lityum iyon pil yatırımı Avrupa'da yok. Türkiye'de ilk olacak. Bu fabrikamız 5-6 ay sonra üretime başlayacak." ifadelerini kullandı.

Sektörde söz sahibi kurumların temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getiren çalıştayda, dünyadaki teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliği çerçevesinde enerji çözümleri ele alınacak.

Çalıştay 3 gün sürecek.

6. Pil Teknolojileri Çalıştayı Kayseri'de başladı
6. Pil Teknolojileri Çalıştayı Kayseri'de başladı
6. Pil Teknolojileri Çalıştayı Kayseri'de başladı

Kayseri, Türkiye, Piyade, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 6. Pil Teknolojileri Çalıştayı Kayseri'de başladı - Son Dakika Ekonomi


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