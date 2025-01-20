60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Geniş Video İzle

Türkiye'de bazı sektörlerde aylık 60 bin TL'ye varan maaş tekliflerine rağmen nitelikli eleman bulunamıyor. Özellikle teknoloji, yazılım ve mühendislik alanlarında büyük bir iş gücü açığı mevcut. Bu durum, sektörlerin büyümesini ve rekabet gücünü olumsuz etkiliyor.

20.01.2025 12:32  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazılım geliştiricileri, veri analistleri ve siber güvenlik uzmanları gibi pozisyonlar, görece yüksek maaşlara rağmen doldurulamıyor. Bu alandaki eleman açığı, dijital dönüşüm sürecindeki şirketler için ciddi bir engel oluşturuyor.

MÜHENDİSLİK ALANINDA UZMAN EKSİKLİĞİ VAR

Makine, elektrik-elektronik ve inşaat mühendisliği gibi dallarda da nitelikli personel eksikliği yaşanıyor. Özellikle büyük projelerde çalışacak deneyimli mühendis bulmak giderek zorlaşıyor.

SEKTÖRLERİN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Firmalar, eleman açığını kapatmak için çeşitli eğitim programları ve staj imkanları sunarak kendi personellerini yetiştirmeye çalışıyor. Ayrıca, yurt dışından uzman getirme yoluna da başvuruluyor.

EĞİTİM VE İSTİHDAM ARASINDAKİ UYUMSUZLUK

Uzmanlar, eğitim sisteminin sektörlerin ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerektiğini vurguluyor. Nitelikli eleman yetiştirilmesi için üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması önem taşıyor. Eğer bu eleman açığı kapatılamazsa, Türkiye'nin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesi olumsuz etkilenebilir. Ancak, bu durum aynı zamanda gençler için yüksek maaşlı iş fırsatları anlamına da geliyor.

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

İş Dünyası, Ekonomi, Yazılım, Türkiye, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • ferhat eser:
    Hocam bu haberin akp ile hükümet ile ne alakası varda istifa diyorsun komedyen misin 67 96 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    AKP hükümeti istifa 95 67 Yanıtla
  • Ali Ekber Demir:
    yalanın daniskası yigenim elektronik mühendisi, robot tasarımıda yapıyor ama cw enwejide üretim bandında asgari ücretle işçi olarak çalışıyor izin yok 7 gün günde 12 saat!!!! bulamayan firmayı bana yönlendirin istediği kadar mühendis bulurum maaş 60 bin ve üstü olsun, yalan işte... 22 44 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    yalan haber 29 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    firmalarda tam tecrubeli istiyor ise almazsan egitmezsen te rube nasil kazanacak ozamsnda csliaacak eleman bulamazsiniz 26 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    ben 22104 alicam bu ay Allah bereket versin. maaş günü iyi oluyor 29 gün kara kara düşünüyorum. teşekkürler ahhhparti 14 4 Yanıtla
  • Selim Kurt:
    60000 yüksek değil ki.helede okumuş personel için 11 5 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    yalan 10 3 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    hani o havada gordugunuz ihaymıs sihaymıs denizaltıymıs falan varya hee iste onların hepsini bu arkadaslar yapıyor. kafalar zehir yani. sen bu adamları emekli ve asgari ucretlileri kandırdıgın gibi kandırabilecegini mi sanıyorsun 7 4 Yanıtla
  • Vadaa:
    Uzman muhendis 60 için mi 4 0 sene okudu 7 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
12:23 Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
12:15 Emeklinin gözü bu haberde İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
18:37 Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti
18:17 Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 13:39:40. #1.12#
SON DAKİKA: 60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.