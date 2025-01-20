60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Ekonomi

Yazılım geliştiricileri, veri analistleri ve siber güvenlik uzmanları gibi pozisyonlar, görece yüksek maaşlara rağmen doldurulamıyor. Bu alandaki eleman açığı, dijital dönüşüm sürecindeki şirketler için ciddi bir engel oluşturuyor.

MÜHENDİSLİK ALANINDA UZMAN EKSİKLİĞİ VAR

Makine, elektrik-elektronik ve inşaat mühendisliği gibi dallarda da nitelikli personel eksikliği yaşanıyor. Özellikle büyük projelerde çalışacak deneyimli mühendis bulmak giderek zorlaşıyor.

SEKTÖRLERİN ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Firmalar, eleman açığını kapatmak için çeşitli eğitim programları ve staj imkanları sunarak kendi personellerini yetiştirmeye çalışıyor. Ayrıca, yurt dışından uzman getirme yoluna da başvuruluyor.

EĞİTİM VE İSTİHDAM ARASINDAKİ UYUMSUZLUK

Uzmanlar, eğitim sisteminin sektörlerin ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerektiğini vurguluyor. Nitelikli eleman yetiştirilmesi için üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması önem taşıyor. Eğer bu eleman açığı kapatılamazsa, Türkiye'nin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesi olumsuz etkilenebilir. Ancak, bu durum aynı zamanda gençler için yüksek maaşlı iş fırsatları anlamına da geliyor.