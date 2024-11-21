60'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

60'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci iflas etti

60\'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci iflas etti

Ankara'da Çelikoğlu Gıda çatısı altında faaliyetlerini yürüten ve 60'dan fazla şubesiyle Türkiye'nin önde gelen peynir üreticileri arasında yer alan "Meşhur Peynirci" firması iflas etti.

21.11.2024 10:07
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Küresel ekonomik kriz çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken Türkiye'de halkaya son eklenen firma ise "Meşhur Peynirci" oldu.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ BİR OYUNCUSUYDU

Yıllarca Ankara'nın en tanınan markalarından biri olarak faaliyet gösteren ve 60'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci, 2000'li yılların başında büyük bir hızla büyüyerek önemli bir sektör oyuncusu haline gelmişti.

CİDDİ MALİ SIKINTILAR BAŞ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Çelikoğlu Gıda çatısı altında faaliyet gösteren Meşhur Peynirci, kısa sürede Türkiye genelinde yayılmış ve sektördeki büyük markalardan biri olmayı başarmıştı. Ancak son yıllarda yaşanan ekonomik daralma, şirketin büyümesini engelledi. 2010'lu yılların ortalarına gelindiğinde, artan kira giderleri ve işçilik maliyetleri nedeniyle ciddi mali sıkıntılar baş göstermeye başladı. 2018 yılında şirket, şubelerini tek tek kapatarak yeni bir stratejiye yöneldi. Artık sadece çeşitli işletmeler aracılığıyla peynir satmaya odaklanan firma, bu yöntemle ekonomik krizi aşmayı umuyordu. Ancak tüm bu çabalar, şirketin borç yükünü hafifletmeye yetmedi.

60'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci iflas etti

ŞİRKETİN İFLASI RESMEN DUYURULDU

Meşhur Peynirci, yıllar boyunca pek çok kişinin sofralarına lezzet katarken, sonunda bu köklü markanın sona erdiği haberi geldi. Ankara İflas Dairesi tarafından 14 Kasım'da alınan karar, şirketin iflasını resmen duyurdu. Yarım asır boyunca Türkiye'nin dört bir yanına peynir satan Meşhur Peynirci, ekonomik zorluklar ve stratejik hatalar nedeniyle son buldu.

İş Dünyası, 3-sayfa, Türkiye, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 60'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Kor:
    Adem Çelik iyi tanırım piyasayı dolandırdı çoktandır piyasadan silindi ne ekonomik krizi yalan haber yapmayın 14 0 Yanıtla
  • Erol Ergüven:
    Adem Çelik Makro marketlerin sahipleri Songor ler bunlar dolandırıcılar işcilerin hakları boğazlarına dolanır inşallah 11 0 Yanıtla
  • Omer Bahri Dizdar:
    dükkanlar kapanali 10 yıl olacak neredeyse yeni mi iflas kararı verilmiş ekonomik kriz yüzünden batmadi bu firma Adem Çelik istediği için battı 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 60'dan fazla şubesi bulunan Meşhur Peynirci iflas etti - Son Dakika
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