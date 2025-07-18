600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi - Son Dakika
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Ekonomi

600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi

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600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi
18.07.2025 11:36
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600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi
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600 bin kamu işçisi için toplu iş sözleşmesi sürecinde hükümetten 3. teklif geldi. Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi. Diğer dönemler için ise gerçekleşen enflasyon oranında zam teklifi yapıldı.

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçi, günlerdir toplu iş sözleşmesinden çıkacak kararı bekliyordu. Hastanelerden üniversitelere, karayollarından demiryollarına kadar birçok stratejik alanda görev yapan işçilerin 2025-2026 yılında alacağı maaşı belirleyecek 3. toplantı yapıldı. 15 dakika süren toplantıda hükümetten yeni teklif geldi.

İLK İKİ ZAM TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU

Hükümet ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif etmişti. İkinci teklifte ise bu rakamlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti. 2026 yılı rakamları ise değişmemişti. Bunun üzerine sendikalar bir günlük iş bırakma grevini de içeren bir eylem takvimini hayata geçirme kararı almıştı.

YÜZDE 24 ZAM TEKLİF EDİLDİ

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS, ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay ve sonrası için gerçekleşecek enflasyon olarak teklif verdi. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazartesi günü değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

İŞÇİLER NE İSTİYOR

İşçiler, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

"KAMU İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamada kamu işçilerinin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtmiş, memur ve kamu personellerinin de dahil olduğu bütüncül bir düzenleme üzerinde çalışıldığını vurgulamıştı.

Hükümet, Ekonomi, Güncel, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 600 bin kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sıze oy veren memur ve memur emeklısınde suç işçiye gelince %24zam bıze gelınce%15.57zam yapıyorsunuz zaten emeklısı 60 bıntl alıyor memur emeklısı ıse 25 bın tl alıyor bumu adalet 44 26 Yanıtla
    seraskeroglu:
    abi sen anlatıyon ya %50 verilmezse greve gitmeyi düşünüyoruz sen memurdan falan bahsediyorsun %24 vergiyle beraber düştüğünde 43 e falan geliyor. 2 3
  • çiüçiü:
    emekli ye yüzde 15. 16 kamu işçi sine 24 adalete bak. vebunu beğenmiyorlar.. 24 18 Yanıtla
  • kaya1985:
    kötünün iyisidir %24 işçiler daha fazla bekleyemez borç batagindalar zaten, 2 3 ay daha bekliyemezler atın imzaları Ağustos ayında alsınlar geriye dönüklerini..Benim fikrim budur.. 9 18 Yanıtla
  • ???? ??:
    22 yıldır işçiyi hor gördünüz, 22 yıl önce işçi memurun 2 ila 3 katı maaş alırken bugün 35 yıllık bir işçi haftanın 6 günü çalışıp ancak 53 bin lira maaş alıyor. ortalama maaş 46 bin iken sen neyin kafasını yaşıyorsun. tazminat miktarı olması gerekn 110 bin iken bugün 56 bine düşmesin tek sebebi sizin gibi gözü doymaz masa başı memurlar değil mi, gelin yerimizi değiştirrelim. 4 3 Yanıtla
  • münevver ayhan:
    Boş boş konuşmayın bu ay üniversite çalışanları 31.000 tl maaş aldı 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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