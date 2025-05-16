600 bin kamu işçisi beklediğini alamadı

Karayollarından üniversitelere, hastanelerden enerji santrallerine kadar birçok kritik kamu kurumunda görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde önemli bir viraja girildi. İşçi ve işveren taraflarını bir araya getirecek üçüncü toplantı bugün düzenlendi.

MASADA HÂLÂ İŞVEREN TEKLİFİ YOK

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilettiği ortak zam talebiyle başlayan pazarlık sürecinde, bugüne kadar idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi. Ancak dikkat çeken nokta, işveren tarafından henüz resmi bir zam teklifinin sunulmamış olması. Toplantıdan zam oranına ilişkin bir haber çıkmayınca gözler zam görüşmeleri için işveren tarafının teklifini açıklayacağı haftaya düzenlenecek toplantıya çevrildi. Toplantı sonrasında konuşan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Hala karşı teklif almadık. Ücretler konusunda bir rakam gelmedi. Bakanlıkla görüşmelerin devam ettiğini söylediler. Önümüzdeki hafta teklif vereceklerini söylediler. Teklifi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞÇİ TALEPLERİ NET: YÜKSEK ZAM, REFAH PAYI

İşçi kesimi, 2025 yılı için taleplerini net bir şekilde ortaya koydu. Buna göre, günlük brüt taban ücretin en az 1800 liraya çıkarılması, yılın ilk altı ayında yüzde 50, ikinci yarıda ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine her dönemde yüzde 10 refah payı eklenmesi isteniyor. Talepler, hayat pahalılığı karşısında çalışanların alım gücünün korunmasını amaçlıyor.

TOPLU SÖZLEŞME, KAMU DÜZENİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

Demiryolları, enerji santralleri, bakanlık birimleri ve sağlık kurumlarında görevli işçileri kapsayan bu çerçeve protokol, sadece ücret artışlarını değil, aynı zamanda çalışma şartlarını da belirleyecek olması bakımından büyük önem taşıyor. Tarafların üçüncü toplantıda bir uzlaşma zemini oluşturup oluşturamayacağı ise merakla bekleniyor.