600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında düğüm çözüldü

600 bin kamu işçisini ilgilendiren zamda yeni bir gelişme yaşandı. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ ile işveren tarafı bugün imza atacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenmesi planlanan olan Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni'ne katılacaktır" denildi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Kamu işçisinin zam pazarlığına yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde grev kararı alan TÜRK-İŞ'in Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçtiğimiz gün bir araya gelmişti. Hükümetin son teklifinin kendileri için olumlu olup olmadığını değerlendiren Atalay, "Hükümetin son teklifi yüzde 100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Neticede kararı verecek olanlar arkadaşlarımız, sendikalar. Ben burada yanlış bir şey söylememek için dikkat ediyorum. Karar onlarındır. Ben onların kararına uyarım." demişti.

İŞTE KAMU İŞÇİLERİNE YAPILAN SON TEKLİF

Kamu işçilerine ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı 6 için yüzde 10 ve dördüncü 6 ay için yüzde 6 zam teklifi yapıldı. Bu teklifi işçi tarafı kabul etmeyerek greve gideceklerini açıkladı.

600 BİN KAMU İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde zam pazarlıkları sürüyor. Hükümetin son olarak sunduğu üçüncü zam teklifinde, 2025'in ilk 6 ayı için %24, ikinci 6 ayı için %11 oranında zam önerdiği belirtiliyor. Ancak, Türk-İş ve Hak-İş sendikaları, bu teklifin işçilerin taleplerini karşılamadığını ve özellikle %16,67'lik enflasyon oranının baz alınması gerektiğini vurguluyor. Sendikalar, taban ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması ve 2025'in ilk 6 ayı için %50 zam talebinde ısrarcı.

GREV CUMHURBAŞKANI KARARI İLE ERTELENMİŞTİ

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı alacaklarını duyurmuştu.

Grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağı belirtilmişti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 60 gün süreyle ertelenmişti.