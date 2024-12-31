600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı - Son Dakika
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Ekonomi

600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı

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600 milyonluk büyük ikramiye bugün sahibini bulacak. 18.30'da başlayan ve noter huzurunda yapılan yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar tek tek belli olacak.

31.12.2024 18:36  Güncelleme: 18:52
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Milli Piyango yılbaşı çekilişinde geri sayım başladı. Bilet alan binlerce vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği kazanan numaralar bu gece belli olacak. Kazanan numaralar belli olduktan sonra Milli Piyango web sitesinden duyurulacak.

HEYECANLI BEKLEYİŞ

Saat 18.30'da noter huzurunda başlayan yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango çekilişi TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 600 MİLYON

Tam bilet 600 TL yarım bilet 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL'den satıldı. Geçtiğimiz yıl 400 milyonluk büyük ikramiye tam bilete çıkmıştı. Bu seneki büyük ikramiye ise 600 milyon TL. Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 TL olacak. Belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

600 Milyon TL\'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı

Ekonomi, Yılbaşı, Finans, Noter, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Sener Demir:
    buna vereceğinize bi yetimin yüzünü güldürün, yılın en faziletli işini yapın. Allah zaten cömert olandır, fazlasıyla verendir. 20 6 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak:
    demiröreni çıkacak boşuna uğraşmayın 22 1 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Bilmiyorum ki bana yine çıkmayacak! Çünkü bilet almadım :) 19 3 Yanıtla
  • Ali Kul:
    Tüpçü zırnık koklatmaz, yapar üçbeş katakulle 16 1 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Papua yeniginedeyim inşallah bana çıkar 16 1 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    Bana hiç çıkmıyor çünkü hiç bilet almıyorum 11 3 Yanıtla
  • Ali Kul:
    Tüpçü zaten kendine çıkartır, zırnık koklatmaz. 13 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gerek Yok Türkiye Devletine Çıkacak Hazinede Para Yok Yemezler 9 3 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Bu sene büyük ikramiye uzakdoğuda çıkacak eminim:)) büyük ikramiyeyi vermemek için 9 1 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Bu kez bende adımı yazın bi kenara 2 4 Yanıtla
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