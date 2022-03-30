7 bin 500 personel görev yapacak, birinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika
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7 bin 500 personel görev yapacak, birinci etap çalışmaları başladı

30.03.2022 10:21
7 bin 500 personel görev yapacak, birinci etap çalışmaları başladı

Kırıkkale'de 7 bin 500 personelin görev yapacağı Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı'nın birinci etap çalışmaları başladı.

Kırıkkale'de 7 bin 500 personelin görev yapacağı Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı'nın birinci etap çalışmaları başladı.

Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı, Kırıkkale'de inşa ediliyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı'nın yapılacağı inşaat alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan'ın da bulunduğu incelemede, Vali Tekbıyıkoğlu'na, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

15 bin dönümlük alan içerisine yapılacak olan Jandarma Lojistik Depo Komutanlığında 7 bin 500 personelin görev yapacağı belirtilirken, Türkiye çapında jandarma tatbikatlarının yapılacağı ortak eğitim alanının da konuşlandırılacağı belirtildi. Projenin teslim tarihinin hızlı yürütülen çalışmalar sayesinde 2023 yılı sonunda teslim edileceği ifade edildi.

İncelemeler esnasında Vali Tekbıyıkoğlu'na arazi çalışmaları esnasında videoya kaydedilen çalışmalar da izletildi. - KIRIKKALE

7 bin 500 personel görev yapacak, birinci etap çalışmaları başladı
7 bin 500 personel görev yapacak, birinci etap çalışmaları başladı
7 bin 500 personel görev yapacak, birinci etap çalışmaları başladı

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Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Jandarma, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 7 bin 500 personel görev yapacak, birinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika


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