70 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

70 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti

70 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Küresel boyuttaki ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise 1954 yılından bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren Çiçekçi Tekstil oldu. Yaşadığı mali darboğazdan çıkmayı başaramayan Türk tekstil devi konkordato ilan etti.

02.05.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel krizin etkileri Türkiye'de de ciddi ölçüde hissedilirken çok sayıda firma darboğazdan çıkamadığı için iflas bayrağını çekmeye devam ediyor.

Halkaya son eklenen şirket ise 1954 yılından bu yana Denizli merkezli üretim gerçekleştiren ve Türkiye'nin tamamına satış yapan tekstil devi Çiçekçi Tekstil oldu.

TOPLAM BORÇ 1 MİLYAR 500 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Ucuz kredi ve finansmana erişmekte güçlük yaşayan 70 yıllık Türk tekstil devi konkordato başvurusunda bulundu. Firmanın toplam borcunun 1 milyar 500 milyon TL'yi aştığı öğrenilirken, borcun yaklaşık 300 milyon TL'sini bankalara olan kredi borçları oluşturmakta.

FASON ÜRETİM YAPAN ATÖLYELER DE ETKİLENECEK

Konkordato başvurusunun, yalnızca Çiçekçi Tekstil'i değil, aynı zamanda ona bağlı çalışan alt firmaları ve fason üretim yapan birçok atölyeyi de olumsuz etkilemesi bekleniyor. Konkordato süreciyle ilgili şu ana kadar şirket yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Fason üretim yapan ve yıllardır birçok büyük marka için üretim gerçekleştiren firma, yüzlerce çalışanı ve uzun süredir devam eden iş hacmiyle bölgenin en güçlü üreticilerinden biri olarak biliniyordu.

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 70 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 6480Mahide:
    ülkede yanlış yönetimden dolayı geldiğimiz nokta 59 22 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    BATAN GEMİNİN MALLARI BUNLAR ANLADINIZ ASIL PARASAL SIKILASMA 19 MART SONRASI BASLADI HERKES AYAGINI YORGANINA GÖRE UZATSIN HERŞEY UÇUCAK HERKES BATACAK ! 20 8 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bi haber daha ayni sekilde.. 17 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Devmiş. 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:51:18. #7.12#
SON DAKİKA: 70 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.