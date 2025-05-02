Küresel krizin etkileri Türkiye'de de ciddi ölçüde hissedilirken çok sayıda firma darboğazdan çıkamadığı için iflas bayrağını çekmeye devam ediyor.
Halkaya son eklenen şirket ise 1954 yılından bu yana Denizli merkezli üretim gerçekleştiren ve Türkiye'nin tamamına satış yapan tekstil devi Çiçekçi Tekstil oldu.
Ucuz kredi ve finansmana erişmekte güçlük yaşayan 70 yıllık Türk tekstil devi konkordato başvurusunda bulundu. Firmanın toplam borcunun 1 milyar 500 milyon TL'yi aştığı öğrenilirken, borcun yaklaşık 300 milyon TL'sini bankalara olan kredi borçları oluşturmakta.
Konkordato başvurusunun, yalnızca Çiçekçi Tekstil'i değil, aynı zamanda ona bağlı çalışan alt firmaları ve fason üretim yapan birçok atölyeyi de olumsuz etkilemesi bekleniyor. Konkordato süreciyle ilgili şu ana kadar şirket yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.
Fason üretim yapan ve yıllardır birçok büyük marka için üretim gerçekleştiren firma, yüzlerce çalışanı ve uzun süredir devam eden iş hacmiyle bölgenin en güçlü üreticilerinden biri olarak biliniyordu.
Son Dakika › Ekonomi › 70 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti - Son Dakika
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