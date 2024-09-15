700'den fazla istasyonu var! Petrol Ofisi'nin BP Türkiye'yi satın almasına onay geldi - Son Dakika
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Ekonomi

700'den fazla istasyonu var! Petrol Ofisi'nin BP Türkiye'yi satın almasına onay geldi

700\'den fazla istasyonu var! Petrol Ofisi\'nin BP Türkiye\'yi satın almasına onay geldi

Rekabet Kurumu, Petrol Ofisi Grubu'nun Türkiye'de faaliyet gösteren ve 700'den fazla istasyonu bulunan BP Türkiye ve iştiraklerini devralmasını onayladı. Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake "Bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam" dedi.

15.09.2024 08:47
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Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Rekabet Kurumu'nun Petrol Ofisi'nin BP Türkiye ve iştiraklerini devralmasına onay verdiğini duyurdu.

KASIM AYINDA AÇIKLANMIŞTI

Geçen Kasım ayında Petrol Ofisi, BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağını açıklamıştı. 1912'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren BP'nin 700'den fazla istasyonu bulunuyor.

İŞLEMİN BEDELİ AÇIKLANMADI

Geçtiğimiz yıl Petrol Ofisi Grubu, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu. BP'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri A.Ş. ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan işlemin bedeli açıklanmadı.

"BU ADIMI ATMAKTAN SON DERECE MUTLUYUZ"

Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake konuyla ilgili, "Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam" ifadelerini kullanmıştı.

Petrol Ofisi, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 700'den fazla istasyonu var! Petrol Ofisi'nin BP Türkiye'yi satın almasına onay geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Akbt Drn: ADAMLAR AKILLI ELEKTRİK Lİ ARAÇLAR ÇOĞALIYOR HER GEÇEN GÜN MAZOT BENZİN GAZ MI KALACAK ŞURADA 10 YILA KADAR 16 33 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: BP iş yapmıyor satıyorlar adamlar akıllı 28 10 Yanıtla
  • Kamil Toygar : Satınalma değilde biz buna Türkiye pazarından çekilme desek daha doğru olur 27 2 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Yakın bir gelecekte benzinli mazotlu araçlar tarih olacak. Adamlar akıllı önceden elden çıkarıyorlar. 4 12 Yanıtla
  • Adem Basibuyuk: Yorumları okusan cahil kalırsın. Sanırsın ki BP akaryakıt işini bırakıyor. Yaw adam Türkiye pazarında dağıtımcılık yapmamaya karar vermiş. Olayı bir yabancı yatırımcının daha ülkeyi terk etmesi olarak görmelisiniz 5 4 Yanıtla

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SON DAKİKA: 700'den fazla istasyonu var! Petrol Ofisi'nin BP Türkiye'yi satın almasına onay geldi - Son Dakika
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