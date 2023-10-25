715 milyon liralık avans ödemesi bugün pancar üreticilerinin hesaplarında olacak

Pancar üreticisinin dört gözle beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı 715 milyon 751 bin liralık avans ödemesinin pancar üreticilerinin hesaplarına bugün aktarılacağını söyledi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Yumaklı sosyal medyada yapılan açıklamada, "Türkşeker aracılığıyla 715 milyon 751 bin TL hasat avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şöyle: