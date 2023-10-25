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715 milyon liralık avans ödemesi bugün pancar üreticilerinin hesaplarında olacak - Son Dakika

715 milyon liralık avans ödemesi bugün pancar üreticilerinin hesaplarında olacak

Son Güncelleme: 25.10.2023 16:07

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 715 milyon 751 bin liralık hasat avans ödemesinin bugün pancar üreticilerinin hesabına aktarılacağını duyurdu.

Pancar üreticisinin dört gözle beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı 715 milyon 751 bin liralık avans ödemesinin pancar üreticilerinin hesaplarına bugün aktarılacağını söyledi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Yumaklı sosyal medyada yapılan açıklamada, "Türkşeker aracılığıyla 715 milyon 751 bin TL hasat avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şöyle:

715 milyon liralık avans ödemesi bugün pancar üreticilerinin hesaplarında olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 715 milyon liralık avans ödemesi bugün pancar üreticilerinin hesaplarında olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 715 milyon liralık avans ödemesi bugün pancar üreticilerinin hesaplarında olacak - Son Dakika
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