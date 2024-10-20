750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber

Ekonomi

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AK Parti tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifinde, kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan herkesten bir defaya mahsus olmak üzere 750 liralık 'Savunma Sanayii Katkı Payı' kesilmesi öngörülmüş, düzenleme kamuoyundaki tepkilerin ardından geri çekilmişti.

Değişikliğin tartışıldığı süreçte binlerce kredi kartı kullanıcısı, 750 liralık kesintiden etkilenmemek için kredi kartı limitini düşürmeyi tercih ederken, tepkilerin ardından geri adım atan AK Parti, bankacılık sektöründe yeni bir krizin yaşanmasına neden oldu.

BAŞVURULAR REDDEDİLİYOR

Kredi kartı limitini düşüren kullanıcılar, 750 liralık kesintinin iptal olmasının ardından eski limitleri için yeniden başvuruda bulundu. Ancak bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine yönelik gönderilen son talimatların ardından çok sayıda müşterisine eski kredi kartı limitini tahsis etmeme kararı aldı.

MÜŞTERİLERE TEK TEK MESAJ GÖNDERİLDİ

Kart limitini eski haline döndürmek isteyen müşteriler, yaptıkları başvurunun ardından gelen SMS ile büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bankalar, yapılan başvuruların ardından "Mevcut değerlendirmeler sonucunda limit artırım başvurunuz kabul edilememektedir" mesajı ile müşterilerine geri dönüş yaptı.