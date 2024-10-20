750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber - Son Dakika
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Ekonomi

750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber

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AK Parti tarafından Meclis'e sunulan ve kart limiti 100 bin lira olan herkesten bir defaya mahsus olmak üzere 750 TL'lik kesinti yapılmasını öngören düzenleme tepkilerin ardından geri çekilmişti. Bu süreçte 750 TL ödememek için kart limitini düşüren vatandaşlar ise limitlerini eski haline döndürmek için bankalara yaptıkları başvurulara olumsuz yanıtlar alıyor.

20.10.2024 08:48
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AK Parti tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifinde, kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan herkesten bir defaya mahsus olmak üzere 750 liralık 'Savunma Sanayii Katkı Payı' kesilmesi öngörülmüş, düzenleme kamuoyundaki tepkilerin ardından geri çekilmişti.

Değişikliğin tartışıldığı süreçte binlerce kredi kartı kullanıcısı, 750 liralık kesintiden etkilenmemek için kredi kartı limitini düşürmeyi tercih ederken, tepkilerin ardından geri adım atan AK Parti, bankacılık sektöründe yeni bir krizin yaşanmasına neden oldu.

BAŞVURULAR REDDEDİLİYOR

Kredi kartı limitini düşüren kullanıcılar, 750 liralık kesintinin iptal olmasının ardından eski limitleri için yeniden başvuruda bulundu. Ancak bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine yönelik gönderilen son talimatların ardından çok sayıda müşterisine eski kredi kartı limitini tahsis etmeme kararı aldı.

MÜŞTERİLERE TEK TEK MESAJ GÖNDERİLDİ

Kart limitini eski haline döndürmek isteyen müşteriler, yaptıkları başvurunun ardından gelen SMS ile büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bankalar, yapılan başvuruların ardından "Mevcut değerlendirmeler sonucunda limit artırım başvurunuz kabul edilememektedir" mesajı ile müşterilerine geri dönüş yaptı.

750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber

AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (69)

  • Süleyman Meryem:
    Puhahhahaha bunu daha o haberin çıkdığı ilk gün böyle olcağını tahmin ediyordum karar yanlış yada doğru farketmeksizin yada bir paket sıgara prasına dek geldiğini gördüğümde iyiki umursamamamışım:)) beter olun iptal edenler kart limitini zaaaaaa :D 336 255 Yanıtla
    Metin Güler:
    Alakası yok adamlar yakvarıyor limiti arttıralım diye..kocaman yalan haber yersen başka tabi 4 3
    res:
    Cidden inandın mı 0 0
  • Fatih Ersan:
    Yalan haber daha 5 dakika önce banka limitimi 250 bin liraya güncellemem için mesaj gönderdi. Üstelikte devlet (Hükümet) bankası VakıfBank. Kredi kartı olayın görünen yüzüydü. Asıl diğer hususları geçireceklerdi. 183 173 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    eğer sağlam şekilde savunmaya gidecekse 1000 tl öderim bir emekli olarak 254 53 Yanıtla
    Bilgehan Göktürk:
    Ne savunması?Tayyip Erdoğan nın damadının şirketine aktaracaklar.Savunma sanayi masalıyla... 0 2
    Kadir Palut:
    senin gibiler yüzünden oldu iptal. valahi vermez senin gibi kuru sıkılar.. 1 0
    Kerim Ayrıç:
    Nasıl emeklisin emekli acından ölüyor gardaşş 0 1
    Trgtyldz:
    senin maaş 12500 değil herhalde. millet 12500 TL ye bir ay geçinmeye çalışıyor 0 0
  • Ayhan Karakuş:
    Asgari ücretli çalışan biri olarak gerçekten savunma sanayiye gidecekse yılda 1000 TL ben öderim Helal hoş olsun 197 59 Yanıtla
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