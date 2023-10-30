 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
77 bin TL'den satılan iPhone 15 Pro Max'in maliyeti bakın kaç lira - Son Dakika

77 bin TL'den satılan iPhone 15 Pro Max'in maliyeti bakın kaç lira

Son Güncelleme: 30.10.2023 15:20

Apple'ın Türkiye'de 77 bin TL'den satışa sürdüğü iPhone 15 Pro Max'in maliyeti ortaya çıktı. Cihazın üretim maliyetinin 15 bin 754 TL olduğu öğrenildi.

Apple, geçtiğimiz ay iPhone 15'leri piyasaya sürdü. Apple'ın piyasaya sürdüğü en pahalı telefon ise iPhone 15 Pro Max oldu. ABD'de 1.199 dolardan, Türkiye'de 77 bin liradan satılan iPhone 15 Pro Max'in maliyetinin 558 dolar (15 bin 752 TL) olduğu ortaya çıktı. Yeni iPhone modelinin geçtiğimiz yıla kıyasla üretim maliyetinde artış oldu.

PARÇALARA AYRILDI

Fomalhaut Techno Solutions'ın haberine göre, yeni iPhone'lar parçalarına ayrıldı ve bileşenleri maliyet açısından analiz edilerek Apple'ın iPhone'ları üretmek için gerçekte ne kadar harcadığı ortaya çıkarıldı. Apple'ın bu telefonları üretmek için geçen yıla göre oldukça fazla para ödediği ortaya çıktı.

MALİYET ARTTI

Bu analize göre iPhone 15 Pro Max'in malzeme faturası 558 dolar (15.752 TL) ve bu da iPhone 14 Pro Max'in üretim maliyetinden yüzde 12 daha fazla. Öte yandan yapılan araştırmalara göre iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro'dan yüzde 8, iPhone 15 Plus iPhone 14 Plus'tan yüzde 10 ve iPhone 15 ise iPhone 14'ten yüzde 16 daha pahalı.

EN PAHALI PARÇASI KAMERA

iPhone 15 Pro Max'in en pahalı yeni parçası tetraprism telefoto kamera oldu. Yeni lens, en yeni Pro Max'in 5x telefoto zoom yapabilmesini sağladı, ancak üretim maliyeti önceki iPhone Pro'ların ve daha küçük iPhone 15 Pro'nun kullandığı 3x telefoto kameradan yaklaşık 4 katı fazla.

iPhone 15 Pro Max'te bulunan yeni titanyum kaplı çerçeve ve A17 Pro çipi, iPhone 14 Pro Max'in önceki paslanmaz çelik gövdesi ve A16 Bionic çipinden sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 27 oranında daha pahalı. iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max'in lansman fiyatından 100 dolar (2823 Türk Lirası) daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip.

Türkiye, Iphone, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 77 bin TL'den satılan iPhone 15 Pro Max'in maliyeti bakın kaç lira - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Daha fazla tahammülü kalmayan Burak Yılmaz, yıldız futbolcuya antrenmanda kapıyı gösterdi
15:34 100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu
15:27 Almanya, İsrail'in zulmüne daha fazla sessiz kalamadı! Saldırıları kınadılar
15:15 77 bin TL'den satılan iPhone 15 Pro Max'in maliyeti bakın kaç lira
15:15 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi Afyonkarahisar'da üst geçide asıldı
15:08 Friends yıldızı Matthew Perry'nin son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı! Asistanı sadece 2 saat yalnız bırakmış
15:06 İsrail ordusu, Gazze'deki sivilleri tek tek telefonla arayıp "Bölgeyi terk edin" tehdidinde bulunuyor
15:04 Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile konuşurken gözyaşlarına boğuldu
14:49 Davutoğlu bu kez muhalefet yapmadı: Erdoğan'la aynı fikirdeyim
14:37 Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran sözler: Benden beklenen değişimi yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 16:15:17. #1.12#
SON DAKİKA: 77 bin TL'den satılan iPhone 15 Pro Max'in maliyeti bakın kaç lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement