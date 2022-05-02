"81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefi gerçekleşiyor - Son Dakika
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"81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefi gerçekleşiyor

02.05.2022 11:05
"81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefi gerçekleşiyor

Şimdiye kadar başlatılan 3 fazda 55 ilde öğrencilere eğitimler veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, son faz kapsamında 26 ilde daha açılarak "81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefine ulaşılacak.

Şimdiye kadar başlatılan 3 fazda 55 ilde öğrencilere eğitimler veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, son faz kapsamında 26 ilde daha açılarak "81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefine ulaşılacak.

"Deneyap Türkiye" projesinin 4. fazı kapsamında 26 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. 2022'de ilk faz kapsamında açılan atölyeler dahil olmak üzere toplam 42 ilde öğrencilere teknoloji eğitimleri verilecek.

Bu çerçevede Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerindeki atölyelerde eğitim almaya hak kazanan öğrencileri belirlemek üzere sınav gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deneyap Türkiye" projesinin Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük eylem planı çerçevesinde 81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmak üzere başlatıldığını anımsattı.

Aşama aşama bu hedefi hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Coştu, şimdiye kadar 3 fazda 55 ilde 66 atölyenin gençlerin hizmetine sunulduğunu anlattı.

Coştu, proje kapsamında, gençlerin teknoloji alanında yetiştirilmesine yönelik önemli kurumlarla iş birliği yaptıklarına işaret ederek Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olmak üzere dört paydaşın projeyi yürüttüğünün bilgisini verdi.

"Milli Teknoloji Hamlesi'nin odağında gençlerimiz var"

Türkiye'nin aydınlık yarınlara taşınması için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonunun ortaya konulduğunu vurgulayan Coştu, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin odağında gençlerimiz var. Bu projeyi, gençlerimizi geleceğin teknolojilerinde erken yaşlardan itibaren eğitmek üzere başlatmış olduk. Deneyap'larda yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti, robotik kodlama gibi teknoloji alanlarında erken yaşlardan itibaren eğitimler veriyoruz ve onları geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Coştu, şimdiye kadar 3 fazda farklı illerde yaklaşık 12 bin öğrencinin Deneyap'larda eğitim almaya devam ettiğini belirterek iki aşamalı bir sınav ile atölyelere öğrenci seçildiğini dile getirdi.

İlk aşamada yazılı sınav yapıldığını söyleyen Coştu, "Öğrencilerimizin analitik düşünme, yorumlama, çözümleme kabiliyetlerini test ettiğimiz bir yazılı sınav yapıyoruz. Bu aşamayı geçen öğrencilerimizi uygulama sınavına alıyoruz. Uygulama sınavı ise aslında şenlik havasında yürüttüğümüz bir proje sınavı. Bu aşamayı da geçen öğrencilerimiz Deneyap'larda eğitim almaya hak kazanıyorlar." diye konuştu.

Son başvuru tarihi 31 Mayıs

Coştu, son fazla birlikte "81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefine ulaşılacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Böylelikle 100 Deneyap hedefimize ulaşmış oluyoruz. Bu fazda 42 ilde eş zamanlı olarak eğitimleri açmaya başlayacağız. Sınav başvuru süreci başladı. 31 Mayıs'a kadar sınav başvuruları devam edecek. Haziran ayı içinde sınavlarımızı uygulayacağız. Bu aşamayı geçen öğrencilerimize de eylülde uygulama sınavı yapacağız. İnşallah eğitimlerimizi de 15 Ekim itibarıyla başlatmayı hedefliyoruz."

Atölyelerde ortaokul ve lise düzeyinde 2 grupta eğitim yapıldığını bildiren Coştu, bu yıl 4'üncü ve 5'inci sınıfta olan öğrencilerin ortaokul, 8'inci, 9'uncu ve lise hazırlık seviyesinde olan öğrencilerin de lise grubu için başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Coştu, yaş seviyesi uygun olan tüm öğrencileri sınava başvurmaya davet ederek "3 yıllık tamamen ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz, elbette başvurularımız da ücretsiz." dedi.

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Türkiye, Antalya, Amasya, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi '81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi' hedefi gerçekleşiyor - Son Dakika


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