9. İstanbul PPP Haftası Başladı: Küresel Uzmanlar Kamu-Özel İş Birliğini Tartışıyor

Ekonomi

2016 yılında kurulan İstanbul Kamu Özel İş Birliği Mükemmeliyet Merkezi (İstanbul PPCoE), altyapı projelerine yönelik Kamu-Özel İş Birliği (PPP) danışmanlık hizmetleri sunan, İstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluşudur. İstanbul PPCoE, hükümetler, çok taraflı kuruluşlar ve özel sektörle iş birliği yaparak teknik ve stratejik destek sağlıyor. Kuruluş, PPP danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra kapasite geliştirme eğitimleri ve iş heyeti etkinlikleri de düzenliyor.

İSTANBUL PPP HAFTASI VE KÜRESEL KATILIM

İlk kez 2015 yılında düzenlenen İstanbul PPP Haftası, PPP alanındaki küresel uzmanları bir araya getirerek bilgi paylaşımı ve iş birliği ortamı yaratıyor. Bu yıl 9. kez düzenlenen etkinlik, kamu-özel iş birliği modellerini tartışmak, iyi uygulamaları paylaşmak ve küresel iş birliklerini geliştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, DEİK ve çok taraflı kalkınma kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen etkinlikte, 37 ülkeden 65 uzman ve toplamda 200'e yakın katılımcı yer alıyor.

BU YILIN TEMASI: 'PPP: DAHA AZIYLA DAHA FAZLA'

Bu yıl "PPP: Daha Azıyla Daha Fazla" temasıyla düzenlenen 9. İstanbul PPP Haftası kapsamında, önde gelen akademisyenler ve uzmanlar tarafından PPP proje yönetimi, sürdürülebilir altyapı yatırımları ve finansman modelleri ele alınıyor. Etkinlikte 50 ülkenin PPP deneyimleri, mega projeler ve gerçek vaka çalışmaları gibi konular tartışılıyor. Ayrıca, Türkiye'nin tamamlanmış PPP projelerine saha ziyaretleri ve EXPO'lar da programın bir parçası olarak planlandı.

KÜRESEL ALTYAPI FİNANSMANI VE GELECEK TEHDİTLERİ

İstanbul Kamu-Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a açıklamalarda bulundu. Aydın, PPP Haftası'nın altyapı yatırımları açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de PPP ekosistemindeki en önemli konferansın düzenlenmesi bizim için gurur verici. Son 15 yılda büyük altyapı projelerini tamamladık. Şu anda özel sektörün kamu yatırımlarına daha fazla nasıl entegre olabileceğini tartışıyoruz. Bugün dünyada 2030 yılına kadar yaklaşık 100 trilyon dolarlık altyapı ihtiyacı var. Ancak ülkelerin toplam kamu borçları da 100 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu yüzden özel sektör finansmanına daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Etkinlik kapsamında uzmanlar, finansman sıkıntısını nasıl aşabileceğimizi ve özel sektörü kamuya daha fazla nasıl çekebileceğimizi tartışıyor."

YAPAY ZEKA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTYAPI YATIRIMLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Aydın, gelecekte altyapı yatırımlarını tehdit eden en büyük iki unsurun yapay zeka (AI) ve iklim değişikliği olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Dijitalleşme ve yapay zeka, altyapı yatırımlarının doğasını kökten değiştiriyor. İklim değişikliği ise mevcut altyapının verimliliğini ciddi şekilde etkiliyor. Bu nedenle, hem finansman modelleri hem de sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni çözümler geliştirilmesi gerekiyor."

İstanbul PPP Haftası, küresel ölçekte PPP alanındaki en iyi uygulamaların paylaşılması ve altyapı yatırımlarının geleceğinin şekillendirilmesi açısından kritik bir platform olmaya devam ediyor.